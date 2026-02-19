청와대, ‘충주맨’ 김선태 만나 “공직 더 할 생각 없냐” 물었다

청와대 관계자가 19일 최근 사직의 뜻을 밝힌 ‘충주맨’ 김선태 충주시청 주무관을 만나 “공직을 더 할 생각이 없느냐”고 말한 것으로 확인됐다. 김 주무관은 “청와대 관계자를 만난 것은 맞다”면서도 “구체적인 업무 제안이 있던 것은 아니”라고 밝혔다.

김 주무관은 이날 경향신문과의 통화에서 ‘청와대 영입설’에 대해 “오늘(19일) 청와대 인사를 만나 대화를 나눴다”며 “(청와대 영입 등) 구체적인 제안이 있던 자리는 아니었다”고 밝혔다.

앞서 KBS는 사직서를 제출하고 휴가 중인 김 주무관이 최근 청와대 관계자를 만나 청와대 채용을 제안받았으며, 김 주무관은 이에 답을 하지 않은 것으로 알려졌다고 보도했다.

김 주무관은 해당 보도에 대해 “약간의 오류가 있다”며 “(제안에) 답을 하지 않은 것이 아니다. 제안이 없었기 때문에 검토할 것도 없다”고 말했다.

김 주무관은 다만 “(청와대 관계자가) 공직을 더 할 생각이 있느냐는 취지의 말은 했다”고 전했다.

충주시에 따르면 김 주무관은 지난 12일 인사 부서에 사직서를 제출한 뒤 장기 휴가에 들어갔다. 김 주무관의 사직 소식이 알려진 뒤 97만명에 달했던 충주시 유튜브 채널 구독자수는 한때 74만명까지 하락하기도 했다.

2016년 10월 입직한 김 주무관은 충주시의 유튜브 콘텐츠 제작·운영을 전담했다. B급 감성을 담은 콘텐츠로 공공기관 홍보의 패러다임을 바꿨다는 평가를 받는다. 김 주무관은 이런 성과를 바탕으로 2024년 6급으로 특별 승진했다. 지난해 승진 1년 만에 뉴미디어팀장 보직을 받았다.