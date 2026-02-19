SK온의 ‘깜짝 승리’로 결론 난 ESS 2차 입찰…이르면 6월 3차 입찰 앞둔 배터리 3사 ‘총력전’ 재개

설 연휴 직전인 지난 12일 발표된 1조원대의 정부 주도 에너지저장장치(ESS) 중앙계약시장 2차 입찰 결과에서 SK온이 1차전 챔피언 삼성SDI와 국내 배터리 업계 ‘맏형’ LG에너지솔루션을 누르고 ‘깜짝 승리’를 거머쥐었다. 2위를 차지한 삼성SDI는 선방했고, 3위에 그친 LG에너지솔루션은 시장의 예상과 달리 저조한 성적표를 받아들었다는 평가가 나온다.

19일 업계 관계자들의 말을 종합하면 이르면 6월 시작될 3차 입찰 공고를 앞두고 배터리 3사는 연휴가 끝나기가 무섭게 다시 ‘총력전’에 뛰어든 상태다. 정부가 주관하는 ESS 사업 수주 실적은 글로벌 데이터센터 증설 등에 따른 수요 증가로 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 장기화 국면의 구원투수로 떠오른 ESS용 배터리 해외 수주전에서 이점이 될 수 있다. 글로벌 완성차 업계와의 잇단 ‘전기차 동맹’ 해체로 배터리 공장 가동률이 떨어지면서 발생하는 손실을 일정 부분 메워줄 ‘실탄’ 확보 차원도 있다.

2차 입찰에서 전남 6곳·제주 1곳 등 모두 7개 사업지에 구축되는 전체 물량(565MW)의 절반이 넘는 284MW(3곳)를 따낸 SK온 관계자는 “내년부터 본격 가동에 들어갈 국내 최대 규모(3GWh) ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리 생산시설(서산공장)을 마련한 데다, 양극재·분리막·전해질 등 배터리의 핵심 소재의 국산화를 추진한 점 등이 주효했던 것 같다”며 “다음 입찰에서도 좋은 성과를 내 국내 ESS 생태계 활성화에 기여할 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.

1차 입찰에서 단 한 건도 수주하지 못한 SK온이 2차 입찰에서 202MW(3곳)와 79MW(1곳)에 그친 삼성SDI와 LG에너지솔루션을 제치고 대역전극을 펼친 배경에는 경제 산업 기여도와 화재 및 설비 안전성 등의 비가격 요소에 더해 가격 요소도 상당 부분 작용한 것으로 알려졌다.

업계 한 관계자는 “정부가 1차 입찰 대비 가격 배점을 60점에서 50점으로 낮추고, 비가격 배점을 40점에서 50점으로 올리는 등 평가 구조를 조정했지만, 물량 확보가 급한 업체들 중심으로 워낙 낮은 입찰 가격을 써내는 바람에 결과가 한쪽으로 과도하게 쏠린 측면이 없지 않다”고 전했다.

업계 일각에선 ‘과열’을 우려하는 목소리도 나온다.

또 다른 관계자는 “1차 때도 그랬지만, 2차 때는 업체들이 막판까지 눈치를 보며 치열한 ‘저가 수주’ 경쟁을 벌인 거로 안다”며 “물량 확보도 좋지만, 과도한 저가 전략이 수익성 악화로 이어지면 이른바 ‘승자의 저주’에 빠질 가능성도 있는 만큼 향후 계속해서 이어질 입찰에선 지나친 가격 후려치기 경쟁은 업계 차원에서 함께 자제할 필요가 있다”고 강조했다.

업계에선 오는 6~7월쯤 3차 입찰이 시작될 것으로 본다. 사업비 규모와 낙찰 물량은 2차 때와 유사한 수준이 될 것으로 전망된다.

박철완 서정대 미래자동차학과 교수는 “ESS 분야에서 상대적으로 후발주자여서 물량 확보가 최우선 과제인 SK온은 달리 선택의 여지가 없는 상황이고, 삼성SDI도 경쟁사들보다 비싼 삼원계(니켈-코발트-알루미늄) 배터리 기반이어서 수익성을 따질 여유가 없는 형편”이라며 “이들과 달리 북미 시장을 비롯한 해외에서 꾸준히 ESS용 LFP 배터리 수주 실적을 내는 LG에너지솔루션은 앞으로도 철저히 사업성을 따지는 가격 전략을 이어갈 것으로 보인다”고 분석했다.