전남 화순서 승용차 상가 돌진···80대 운전자 등 2명 부상

19일 오전 11시 35분쯤 전남 화순군 한 도로에서 80대 A씨가 몰던 승용차가 인근 상가로 돌진하는 사고가 발생했다.

이 사고로 운전자 A씨와 동승자 B씨가 상처를 입고 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.

사고 당시 상가 내부와 인근 인도에 보행자가 없어 추가 인명 피해는 없는 것으로 조사됐다.

경찰은 A씨가 브레이크 대신 가속 페달을 밟아 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.