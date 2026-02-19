전남 화순서 승용차 상가 돌진···80대 운전자 등 2명 부상

19일 오전 11시 35분쯤 전남 화순군 한 도로에서 80대 A씨가 몰던 승용차가 인근 상가로 돌진하는 사고가 발생했다.
이 사고로 운전자 A씨와 동승자 B씨가 상처를 입고 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.
사고 당시 상가 내부와 인근 인도에 보행자가 없어 추가 인명 피해는 없는 것으로 조사됐다.
경찰은 A씨가 브레이크 대신 가속 페달을 밟아 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.
공유하기
보기 설정
글자 크기
보통
크게
아주 크게
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
본문 요약
내 뉴스플리에 저장
입력 2026.02.19 16:32
19일 오전 11시 35분쯤 전남 화순군 한 도로에서 80대 A씨가 몰던 승용차가 인근 상가로 돌진하는 사고가 발생했다.
이 사고로 운전자 A씨와 동승자 B씨가 상처를 입고 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.
사고 당시 상가 내부와 인근 인도에 보행자가 없어 추가 인명 피해는 없는 것으로 조사됐다.
경찰은 A씨가 브레이크 대신 가속 페달을 밟아 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.
뉴스레터 구독이 완료되었습니다.
개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등
개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임
개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.
경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.
여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)