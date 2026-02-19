‘AI 준비’ 차이가 선진국·신흥국 성장 격차 벌린다

신흥국이 선진국에 비해 생성형 인공지능(AI)을 활용하는 역량이 떨어지기 때문에 향후 10년 뒤 신흥국의 실질 국내총생산(GDP) 수준이 선진국보다 2%포인트 이상 낮아질 수 있다는 분석이 나왔다. AI 활용 역량 격차를 좁히기 위한 정책적 대응이 없으면 선진국과 신흥국 간 성장 격차가 벌어질 수 있다는 것이다.

국제결제은행(BIS)은 지난 17일(현지시간) 발표한 ‘AI가 신흥국에 미치는 경제적 영향’ 보고서에서 “AI가 생산성과 성장에 미치는 영향은 국가마다 크게 다르며 선진국은 단기적으로 AI의 혜택을 (신흥국보다) 더 많이 누릴 가능성이 높다”고 밝혔다.

BIS는 AI의 생산성 증가 효과가 국가마다 다른 이유를 산업구조 차이에서 찾았다. AI가 많이 활용되는 금융·교육·정보 등의 산업은 선진국에 집중돼 있다. 이에 반해 신흥국에선 AI 노출도가 낮은 농업·운송·건설 등의 비중이 상대적으로 크다.

BIS는 ‘AI 준비도’도 AI의 국가별 영향이 달라지는 원인으로 꼽았다. BIS는 각국의 AI 준비도를 측정하는 지표로 국제통화기금(IMF)이 개발한 ‘AI 준비 지수’를 제시했다. 0과 1 사이의 수치로 표시되는 이 지수는 디지털 인프라, 혁신 및 경제통합, 인적자본 및 노동시장 정책, 규제 및 윤리 등 네 가지 부문으로 구성된다.

IMF가 2023년 기준으로 174개국을 살펴본 결과, AI 준비 지수는 미국(0.77), 독일(0.75) 등 선진국이 전반적으로 신흥국보다 높았다. 신흥국 내에서도 AI 준비도 격차가 뚜렷했다. 한국(0.73), 싱가포르(0.80) 등 일부 국가는 상위권이었지만 다수 국가는 중하위권에 머물렀다.

AI가 성장에 미치는 영향이 국가별로 다르다는 점은 BIS의 모형 분석에서도 확인됐다. AI 준비도가 각국에서 동일한 폭으로 상승해 국가 간 격차가 유지될 경우, 단기적으로 선진국에서는 실질 부가가치 성장률이 평균 0.6%포인트 높아지는 것으로 나타났다. 반면 신흥국은 0.45%포인트 오르는 데 그쳤다.

중장기적으로 AI 준비도 격차가 지속될 경우 AI로 인한 생산성 증가 효과의 격차는 더 벌어지는 것으로 나타났다. AI로 연 0.5%의 총요소생산성 증가가 10년 지속된다고 가정하면 선진국의 평균 실질 GDP는 신흥국보다 2%포인트 이상 높아질 것으로 추정됐다. 하지만 각국이 미국과의 AI 준비도 격차를 절반으로 줄이는 시나리오에선 선진국과 신흥·개도국 간 격차가 1%포인트 미만으로 줄었다.

레오나르도 감바코르타 BIS 통화경제국 신흥시장 부문장은 “신흥국이 AI의 잠재력을 충분히 활용하려면 디지털 인프라, 기술, 제도에 대한 지속적 투자가 필수적”이라고 말했다.