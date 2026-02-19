창간 80주년 경향신문

오늘의 부고-김영회 전 대한적십자사 충북지사회장 별세 외

오늘의 부고-김영회 전 대한적십자사 충북지사회장 별세 외

입력 2026.02.19 16:54

수정 2026.02.19 18:17

■권남혁씨 별세, 정화 SM엔터테인먼트 음악 IP 홍보 유닛장·은정씨 부친상=19일 서울성모병원. 발인 22일 (02)2258-5940

■김영회 전 대한적십자사 충북지사회장 별세=19일 청주의료원. 발인 21일 (043)279-0144

■이윤진씨 별세, 오승석 대원건기 대표·현주씨·현정 서울서부고용센터 팀장 모친상, 이광수 MBN 전 경영지원국장 장모상=19일 강동경희대병원. 발인 21일 (02)440-8800

■이순년씨 별세, 김진업·윤운용씨·운복 정크아트 작가·운기·연자씨 모친상, 이상현 연합뉴스TV 강원주재 기자 처조모상=19일 삼척의료원. 발인 21일 (055)570-7450

■정복순씨 별세, 윤주화 MBC경남 취재부 부장 모친상, 박상길 MBC경남 콘텐츠사업국장 장모상=19일 삼성창원병원. 발인 21일 (055)233-5131

■최선례씨 별세, 유영일 전주덕진경찰서 치안정보외사계장 장모상=19일 전주시티장례문화원. 발인 21일 (063)274-4444

■이춘자씨 별세, 김옥희·선희씨·승일 부산일보 논설위원·은희씨 모친상, 정미옥 부산 내성고 교사 시모상=19일 부산 인창병원. 발인 21일 (051)464-5858

■민인숙씨 별세, 홍동수 세계은행 박사·동완씨 모친상=신촌세브란스병원. 발인 21일 (02)2227-7500

■박상득 전 포항제철 제강부 과장 별세, 김기준 강남대 특임교수 장인상=18일 용인서울병원. 발인 20일 (031)337-0114

댓글