전북도, 문체부에 ‘2036하계 올림픽 유치 신청서’ 공식 제출

전북특별자치도가 19일 문화체육관광부에 ‘2036 전주하계올림픽 유치 신청서’를 공식 제출했다.

전북도는 “이번 신청서 제출은 대한체육회가 전북을 국내 후보도시로 선정한 이후 ‘국제경기대회 지원법’ 등 관계 법령에 따라 진행되는 후속 절차”라고 밝혔다.

이는 전북의 올림픽 유치 도전이 지방자치단체 차원의 준비 단계를 넘어 중앙정부의 정식 심의 단계에 돌입했음을 의미한다. 특히 1988년 서울올림픽 이후 대한민국에서 2번째 하계올림픽을 개최하기 위한 절차가 본격화되는 셈이다.

신청서에는 2036년 7월25일∼9월7일 열릴 하계올림픽과 패럴림픽의 청사진이 담겼다. 선택종목을 포함한 33개 종목을 전북과 서울, 대구, 충북 등 연대 도시에서 치러 저비용·고효율의 지속 가능한 대회를 구현한다는 구상이다.

이를 통해 수도권 집중을 완화하고 국가 균형발전이라는 시대적 과제도 함께 실현하겠다는 복안도 포함됐다.

전북도는 앞서 진행된 사전 타당성 조사 용역에서 비용 대비 편익(B/C)이 경제성 기준치인 1을 넘긴 1.03으로 산출돼 경제적 타당성을 입증했다고 밝혔다. 국민 82.7%, 도민 87.6%가 찬성한다는 여론조사 결과도 함께 제출했다.

전북도는 정부 심의 대응과 병행해 국제올림픽위원회(IOC)의 개최지 선정 과정에 대해서도 체계적으로 대비할 방침이다.

유희숙 도 하계올림픽유치단장은 “지역 경제 활성화와 국가적 차원의 경제 파급효과, 대회 종료 후 지역 자산이 될 레거시 활용 전략, AI·디지털 기반의 혁신적 운영 모델 등을 부각해 정부 승인을 이끌어 내겠다”며, “정부 심의에 철저히 대응해 올림픽이 국가 행사로 확정될 수 있도록 행정력을 집중하겠다”고 말했다.