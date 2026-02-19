317억원 비트코인 분실 광주지검, 뒤늦게 전량 회수

범죄 압수물 작년 8월 피싱사이트 접속 탈취 당해 지난달에야 인지, “수사 통해 회수, 전모 밝힐 것”

범죄와 관련해 압수했던 비트코인 320개를 분실했던 검찰이 뒤늦게 이를 전량 회수했다.

광주지검은 19일 압수물 관리 도중 분실했던 비트코인 320개(현재 시세 317억원)를 전량 회수했다고 밝혔다.

검찰은 도박사이트 사건의 압수물인 비트코인 320개를 지난해 8월 피싱사이트에 접속하면서 탈취당했다. 검찰은 지난달 16일에서야 해당 비트코인의 국고 환수 절차를 진행하면서 분실 사실을 파악했다.

검찰은 당시 수사관들이 압수물 인수인계 도중 비트코인의 수량을 조회하다가 피싱사이트에 접속한 것으로 파악했다.

하지만 그동안 압수물 점검에서 내용물 확인은 생략한 채 이동식저장장치(USB)처럼 생긴 전자지갑의 실물만 관리하면서 탈취 사실을 인지하지 못했다.

검찰은 탈취된 비트코인이 최종 이체된 지갑을 특정, 신규 거래 발생시 자동 통보와 동결 조치를 통해 거래를 원천 차단했다.

광주지검은 피싱 사이트 운영자와 도메인 등록 관련 업체 등을 수사해 비트코인을 전량 회수할 수 있었다고 설명했다.

검찰은 수사관 등 내부자의 연루 여부를 살펴보기 위해 자체 감찰과 비트코인 탈취자 검거를 위한 수사를 동시에 진행하고 있다.

광주지검은 “사건 전모를 명백히 밝히기 위해 엄정한 수사를 계속 진행하겠다”고 밝혔다.