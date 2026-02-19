창간 80주년 경향신문

'내란' 윤석열 무기징역 선고에 외신 "한국 정치위기 한 챕터 마무리"

경향신문

'내란' 윤석열 무기징역 선고에 외신 "한국 정치위기 한 챕터 마무리"

입력 2026.02.19 17:28

수정 2026.02.19 17:31

  조문희 기자

윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 재판의 1심 선고가 열린 19일 서울역에서 시민들이 선고 생중계를 지켜보고 있다. 정효진 기자

윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 재판의 1심 선고가 열린 19일 서울역에서 시민들이 선고 생중계를 지켜보고 있다. 정효진 기자

12·3 불법계엄 주범으로 ‘내란 우두머리’ 혐의를 받는 윤석열 전 대통령에 대해 법원이 19일 무기징역을 선고하자 세계 주요 외신들이 이를 주요 뉴스로 급히 타전했다.

로이터 통신은 이날 한국 법원이 “2024년 12월 계엄령 선포 시도와 관련된 직권남용 및 내란 주모 혐의로 유죄를 선고하고 종신형을 선고했다”면서 “이는 전직 지도자에게 내려진 가장 중대한 판결로, 그의 시도는 국가적 정치 위기를 촉발하고 (한국) 민주주의의 회복탄력성을 시험했다”고 전했다.

AP 통신은 “(재판장) 지귀연 판사는 윤 전 대통령이 군과 경찰을 동원해 진보 성향의 국회 장악을 시도하고 정치인들을 체포하며 ‘상당한 기간’ 동안 견제받지 않는 권력을 구축하려 한 불법 행위로 반역죄가 성립된다고 밝혔다”고 소개했다.

AP는 “(앞서) 특검은 윤 전 대통령의 행위가 국가 민주주의에 위협이 되며 가능한 가장 중대한 처벌을 받아야 한다면서 사형을 구형했다”면서 “(하지만) 분석가 대부분은 (윤 전 대통령의) 계획이 부실한 권력 장악 시도가 사상자를 발생시키지 않았기 때문에 종신형이 선고될 것으로 예상했다”고 전했다.

영국 일간 가디언은 “이번 판결은 한국 민주주의에 수십 년 만에 가장 심각한 위협이었던 반란 발생 14개월 만에 발표됐다”며 “이로써 윤 전 대통령은 한국 민주화 이후 선출직 국가원수로서 최고형을 선고받은 첫 사례가 됐다”고 해설했다.

가디언은 특히 이번 판결이 “(불법계엄이) 내란에 해당한다는 것을 공식적으로 확립한 일련의 관련 판결에 따른 것”이라면서 앞서 한덕수 전 국무총리, 이상민 전 행정안전부 장관에 대해 각각 23년, 7년 징역형을 선고한 법원 판결을 소개했다.

뉴욕타임스(NYT)는 한국 전직 지도자 가운데 사형을 선고받은 사람은 전 대통령 전두환씨 한명뿐이었다고 전하면서 “윤 전 대통령의 계엄령 선포로 한국인들은 다시 한 번 군사 통치의 유령을 마주했다”고 해설했다. NYT는 ‘탄핵 무효’ 집회 등을 여는 윤 전 대통령 지지자들에 대해선 “한국인들이 특히 중국의 영향력에 의해 조종당했다는 우익 음모론을 믿고 있다”고 했다.

미 CNN 방송은 “이번 판결은 한국의 가장 큰 정치적 위기 중 하나였던 사건의 한 챕터를 마무리하는 것”이라며 “그 과정은 극적인 반전들로 가득했고 한국의 민주적 안전장치들을 시험해 왔다”고 해설했다.

로이터는 “윤 전 대통령의 계엄령 선포 시도는 대규모 거리 시위와 국회 표결로 약 6시간 만에 무산됐지만, 아시아 4위 경제 대국이자 미국의 핵심 안보 동맹국이며 세계에서 가장 탄력적인 민주주의 국가 중 하나로 여겨져 온 한국에 충격을 안겼다”고 전했다.

