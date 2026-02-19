청와대, 윤석열 1심 선고에 “특별한 입장 없어”…말 아낀 채 민생 현안 집중

청와대는 19일 내란우두머리 혐의로 무기징역이 선고된 윤석열 전 대통령의 1심 재판 결과에 대해 별다른 입장을 밝히지 않았다. 이재명 대통령은 이날 수석보좌관회의에서 전략적 예산 편성 등 국정 운영 과제를 논의하며 민생 현안에 집중하는 모습을 보였다.

김남준 청와대 대변인은 이날 춘추관 브리핑에서 관련 질문을 받고 “(윤 전 대통령) 1심 판결 결과에 대한 청와대의 입장이라든가 반응은 특별히 여기서 말씀드릴 것은 없다”고 밝혔다.

다만 김 대변인은 12·3 내란 당시 경호처가 청와대 출입기자단의 통제를 지시한 사실에 대한 후속 대응이 이뤄졌는지에 관한 질문에는 “내란과 같은 반국가적 범죄가 다시는 일어나지 않아야겠다”며 “정부는 앞으로도 내란을 청산하는 일에 더욱 힘을 쏟겠다”고 말했다.

이 대통령도 이날 윤 전 대통령의 1심 선고 결과에 대한 별다른 메시지를 내놓지 않았다. 대신 이 대통령은 이날 오전 SNS와 수석보좌관회의 모두발언을 통해 12.3 내란을 막은 대한민국 시민들이 노벨평화상 후보로 추천된 사실을 연이어 언급했다.

청와대의 입장 자제는 전임 대통령 재판보다는 이 대통령이 연일 강조하는 속도감 있는 국정과제 추진에 집중하겠다는 의도가 읽힌다. 청와대 관계자는 “사법부의 판단에 대해 특별히 논평할 게 없다”며 “과거가 아니라 미래를 얘기할 때”라고 말했다.

이 대통령도 앞으로 경제와 민생 메시지 발신에 초점을 맞출 것으로 보인다. 그는 앞서 구정인 지난 17일 엑스에 올린 글에서 “부동산공화국을 극복하는 것이든 안전하고 평화로운 나라를 만드는 것이든 공정하고 합리적인 세상을 만드는 것이든 성장·발전하는 나라를 만드는 것이든 두려움을 모두 떨쳐내고 촌음까지 아껴 사력을 다하겠다”며 “이제 전력질주만 남았다”고 밝혔다.