윤석열 측 "결론 정한 요식행위" 반발···특검 "아쉬움 있어"

경향신문

본문 요약

윤석열 전 대통령 측이 1심 법원의 무기징역 선고에 대해 "정해진 결론을 위한 요식행위"라고 반발했다.

윤 전 대통령 변호인단은 19일 서울중앙지법 형사합의25부가 윤 전 대통령에게 무기징역을 선고하자 "사법부의 판단을 존중한다는 최소한의 말조차 꺼낼 수 없는 참담한 심정"이라는 입장을 밝혔다.

변호인단은 " 대통령이 국회 표결을 방해하라는 지시를 하지 않았음이 객관적으로 밝혀졌고 위기에 처한 대한민국을 바로 세우기 위한 대통령의 결단이었음에도 이를 무시했다"며 "수사 착수 자체가 위법이었으며 수사권 없는 공수처의 잘못된 수사와 기소에도 눈을 감았다"고 주장했다.

윤석열 측 “결론 정한 요식행위” 반발···특검 “아쉬움 있어”

입력 2026.02.19 18:40

수정 2026.02.19 18:58

  • 이홍근 기자

윤석열 전 대통령이 19일 서울중앙지법에서 열린 12·3 내란 우두머리 혐의 1심 선고공판에 출석해 변호인과 대화하며 웃고 있다. 서울중앙지법 제공

윤석열 전 대통령 측이 1심 법원의 무기징역 선고에 대해 “정해진 결론을 위한 요식행위”라고 반발했다. 조은석 내란 특별검사팀은 “상당한 아쉬움이 있다”며 항소할 뜻을 내비쳤다.

윤 전 대통령 변호인단은 19일 서울중앙지법 형사합의25부(재판장 지귀연)가 윤 전 대통령에게 무기징역을 선고한 뒤 “사법부의 판단을 존중한다는 최소한의 말조차 꺼낼 수 없는 참담한 심정”이라고 밝혔다.

변호인단은 “(재판부가) 대통령이 국회 표결을 방해하라는 지시를 하지 않았음이 객관적으로 밝혀졌고 위기에 처한 대한민국을 바로 세우기 위한 대통령의 결단이었음에도 이를 무시했다”며 “수사 착수 자체가 위법이었으며 수사권 없는 공수처의 잘못된 수사와 기소에도 눈을 감았다”고 주장했다.

변호인단은 “이재명 대통령의 재판을 중지하고 민주당 유력 정치인들의 재판에서는 위법 수집증거라는 이유로 무죄 판결을 내리는 사법부가 윤 전 대통령에 대해서는 절차상의 위법은 물론이고 실체상의 판단에서도 눈치 보기에 급급했다”고 주장했다. 이어 “기울어진 저울이고 일관성 없는 기준일 뿐”이라고 덧붙였다. 그러면서 “역사의 법정에서 언젠가 반드시 진실이 밝혀질 것”이라며 “결코 왜곡과 거짓에 굴복하지 않고 끝까지 싸우겠다”고 밝혔다.

다만 윤 전 대통령 측은 항소 여부에 대해선 명확하게 입장을 밝히지 않았다. 윤갑근 변호사는 선고 직후 기자들과 만나 “오늘 법치가 붕괴되는 현실을 보면서 향후 항소를 해야할지 회의가 든다”며 “윤 전 대통령과도 상의를 드리고 변호인들끼리 논의해봐야 할 것 같다”고 말했다.

장우성 특검보는 재판이 끝난 뒤 “재판부의 노고에 감사드린다. 의미 있는 판결이었다”면서도 “사실인정과 양형 부분에 상당한 아쉬움이 있다”고 말했다. 특검이 구형한 사형보다 가벼운 형이 선고된 만큼 항소해 상급심에서 다퉈보겠다는 취지로 풀이된다.

항소심은 서울고법에 내란전담재판부로 꾸려진 형사1부와 형사12부 중 한 곳에 무작위로 배당된다.

