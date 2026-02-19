[이갑수의 일생의 일상]렘브란트의 ‘아틀리에의 화가’ 앞에서

설날도 어릴 적 명절이다. 막 말을 배우기 시작한 손녀의 지저귀는 목소리로 떠들썩하던 거실이 아연 적막해졌다. 공허만 세배객처럼 더 뚜렷해졌다. 모두 떠난 늦은 밤. ‘그립다 말을 할까 하니 그리워…’ 입술에 항시 얹어놓는 소월의 시 한 구절을 중얼거리다가 ‘빛과 어둠의 화가, 렘브란트’라는 미술 강의를 보게 되었다. 네덜란드가 배출한 화가의 일생을 작품과 엮어서 풀어내는 것이었다. 비슷한 시기 이웃에 살았다는, 내 좋아하는 철학자 스피노자의 이력도 떠올리자 더욱 흥미로워졌다.



강의에는 렘브란트의 그림이 여럿 등장했다. 내게 인상적인 건 널리 알려진 자화상이나 초상화가 아니었다. 조금 허전하고 울적한 기분으로 마주한 그 그림은 지금의 내 나이와 처지를 환기시키면서 몇 가지 정감을 불러일으키기에 충분했다.



‘아틀리에의 화가’. 제목은 화가이지만 아무래도 주인공은 등 돌린 채 우뚝한 캔버스이다. 화가는 꾸중 들은 아이처럼 구석에 서 있다. 이제 막 그리려 하기보다는 거의 다 그려놓고 한 발짝 떨어져서 그림 속 그림을 이리저리 재보는 듯하다. 뭐야, 왜 이래. 귀퉁이 저 소품은 괜히 덧대었나. 빛을 너무 넣어 뺀질해졌네. 다시 뺀다면 망칠까. 물릴 수도 달리 해볼 도리도 없는 그림 앞에서 화가는 망연자실, 거의 울기 일보 직전인 것 같다.



무엇이 잘못되었지? 어디서부터 이리되었나? 빛은 외려 화실의 마룻바닥에 집중된다. 바닥에서 다시 시작하라는 뜻일까. 일찍이 화가로서 성공했다가 노년으로 갈수록 바닥으로 꺼꾸러져 경제적 파산과 절망에 시달렸다는 화가, 렘브란트.



사진사는 사진에 찍힐 수 없지만 화가는 그림에 나올 수 있다. 보이지 않는 캔버스 속 그림은 망쳤을지 모르겠지만 화가도 등장함으로써 ‘아틀리에의 화가’는 이 세상의 뚜렷한 공허를 작품으로 포착하는 데 성공했다.



나는 거실을 그림처럼 둘러본다. 잦아드는 공중의 음성에서 벌써 그리운 손녀의 윤곽을 그려본다. 그림 속 화가가 캔버스 앞에서 던졌을 질문을 나의 그것으로 대입해 본다. 문득 화가와 내가 겹쳐지며, 저 그림 속의 그림과 내 여생의 모습도 닮은 그림일 것이란 생각이 어둠을 휩싸고 돌았다.

