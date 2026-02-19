[책과 삶]캘리포니아는 왜 최악의 땅이 됐을까

어번던스 에즈라 클라인·데릭 톰슨 지음 | 홍지수 옮김 한국경제신문 | 340쪽 | 2만2000원

미국 캘리포니아주에서 가장 인구가 많은 도시는 민주당이 장악하고 있다. 캘리포니아주에서 선출된 주정부 공직자들은 하나같이 민주당 소속이다. 놀라움이 충만하고 숨막힐 정도로 경관이 아름다운 땅, 세계적으로 첨단 기술을 선도하고 GDP 규모가 세계 5위인 땅. 하지만 캘리포니아에서 시도되어온 공공 프로젝트는 실패하거나 많은 문제를 낳았다. 또 미국에서 가장 심각한 노숙인 문제를 안고 있으며 주택난, 생활비 문제에서도 미국에서 최악이거나 그에 가깝다. 무엇이 잘못됐을까.



전통적 민주당 강세지역에서 현재 나타나고 있는 실패와 결핍은 그간 최선의 해결책이라고 선택해온 방편들이 쌓인 결과물이다. 소위 ‘리버럴’(책에서는 미국 정치 지형에서 민주당 지지자를 일컬음) 진영의 두 언론인은 리버럴에서 나타나는 병리적 현상, 트럼프주의의 부상을 가능케 한 통치 방식의 결함을 해부하며 비판한다. 불평등과 차별 문제에만 집중하느라 중산층의 필요를 충족시키기 위한 생산 증가에 집중하지 않았던 점을 꼬집으며 각종 불필요한 행정 절차와 엘리트 이기주의, 규제주의, 관료주의를 철폐할 것을 촉구한다.



리버럴의 반성문이긴 하나 이 부분만 보고 ‘지금 미국이 망가진 건 리버럴 때문’ 혹은 ‘리버럴이 미국을 망쳤다’고 단언하는 것은 곤란하다. 저자들은 “우리는 우익 진영에 효과적으로 메시지를 전달하기에 적합하다고 보지 않는다. 기후변화를 믿지 않는 공화당 진영에 친환경 정책을 설명하는 것은 천진난만한 생각”이라며 “리버럴 진영에서 나타나는 병리적 현상에 집중하겠다”고 전제하고 있기 때문이다.



책 제목이 말하는 ‘풍요’는 무엇을 의미할까. 바람직한 사회를 구축하는 데 필요한 것, 즉 끊임없이 제도를 고쳐나가는 노력을 기울이겠다는 약속, 지구의 필요와 서로의 필요를 조화시키겠다는 결의에 가깝다. 뚜렷하게 명시된 해결책이라기보다는 계속 질문을 던지는 이 책을 읽다보면 다소 혼란스러울 수도 있겠다. 그 안에서 고민하고 함께 답을 찾아가는 것은 독자들의 몫이다.

