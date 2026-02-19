[책과 삶]생생하게 담아낸 ‘은둔청년들’ 이야기

너무 희미한 존재들 김고은 지음 동녘 | 394쪽 | 2만1000원

백수, N포세대, 잉여, 쉬었음청년 등으로 불렸던 ‘일하지 않는 청년’들은 최근 ‘은둔고립청년’이라는 명칭을 얻었다. 이들은 단순히 경제활동을 안 하는 수준을 넘어 사회로부터 고립을 택했다. 그런데 사회는 이들의 은둔 이유는 묻지 않고, 다짜고짜 세상을 먹여살리는 경제주체가 돼야 한다고 강요한다.



은둔고립 당사자이자 연구자인 저자는 은둔고립청년 커뮤니티인 ‘존재클럽’의 일원이 되어 이들을 이해해보려 한다. 저자는 대상과 거리를 두고 관찰하는 대신 내부자가 되어 그들을 ‘공부하는’ 방식을 택했다. 책은 당사자들과 나눈 대화, 여기서 도출해낸 통찰, 저자의 경험이 혼재되는 방식으로 쓰였다.



특히 저자는 은둔고립청년이 세상을 인지하는 방식을 인류학자 에두아르도 콘의 ‘혼맹’(Soul blindness) 개념으로 설명한다.



‘혼’이란 한 존재가 자신과 세상을 인지할 수 있는 기반을 의미한다. 은둔고립청년들은 ‘혼’을 잃어버렸기 때문에 타인은커녕 자신도 마주할 수 없는 상태가 됐다는 것이다. 저자의 관점에 따르면 ‘혼맹’ 당사자들은 단순히 세상과 불화한 것이 아니라, 자신의 판단은 물론 세상의 선의조차 믿을 수 없는, “사실상 죽어 있는 상태”다.



저자는 자신이 혼맹 상태임을 인지조차 하지 못하는 시점을 ‘점’, 혼맹 상태임을 인지하게 된 시점을 ‘선’, 자신을 마주 보고 나아가게 된 때를 ‘면’으로 명명하며 이들을 단계별로 이해하도록 돕는다. 공자와 유가 등을 인용한 현상 해석도 유의미하다.



다만 은둔이 수동적인 것만은 아니라고 책은 말한다. 은둔청년들이 자살충동 등 현실에서 겪을 법한 위험을 피하기 위해 방 안으로 숨는 것인 만큼 이런 행동에도 나름의 역동성을 부여할 수 있다는 것이다. 다소 감정적이라 읽힐 수 있는 부분도 있지만, 생생하고 진솔한 은둔청년들의 이야기가 담겼다는 점에서 가치가 있다.

