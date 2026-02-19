창간 80주년 경향신문

생생하게 담아낸 ‘은둔청년들’ 이야기

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

백수, N포세대, 잉여, 쉬었음 청년 등으로 불렸던 '일하지 않는 청년'들은 최근 '은둔고립청년'이라는 명칭을 얻었다.

그런데 사회는 이들의 은둔 이유는 묻지 않고, 다짜고짜 세상을 먹여살리는 경제주체가 돼야 한다고 강요한다.

은둔고립 당사자이자 연구자인 저자는 은둔고립청년 커뮤니티인 '존재클럽'의 일원이 되어 이들을 이해해보려 한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

생생하게 담아낸 ‘은둔청년들’ 이야기

입력 2026.02.19 20:01

수정 2026.02.19 20:04

펼치기/접기
  • 서현희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

너무 희미한 존재들

김고은 지음

동녘 | 394쪽 | 2만1000원

[책과 삶]생생하게 담아낸 ‘은둔청년들’ 이야기

백수, N포세대, 잉여, 쉬었음청년 등으로 불렸던 ‘일하지 않는 청년’들은 최근 ‘은둔고립청년’이라는 명칭을 얻었다. 이들은 단순히 경제활동을 안 하는 수준을 넘어 사회로부터 고립을 택했다. 그런데 사회는 이들의 은둔 이유는 묻지 않고, 다짜고짜 세상을 먹여살리는 경제주체가 돼야 한다고 강요한다.

은둔고립 당사자이자 연구자인 저자는 은둔고립청년 커뮤니티인 ‘존재클럽’의 일원이 되어 이들을 이해해보려 한다. 저자는 대상과 거리를 두고 관찰하는 대신 내부자가 되어 그들을 ‘공부하는’ 방식을 택했다. 책은 당사자들과 나눈 대화, 여기서 도출해낸 통찰, 저자의 경험이 혼재되는 방식으로 쓰였다.

특히 저자는 은둔고립청년이 세상을 인지하는 방식을 인류학자 에두아르도 콘의 ‘혼맹’(Soul blindness) 개념으로 설명한다.

‘혼’이란 한 존재가 자신과 세상을 인지할 수 있는 기반을 의미한다. 은둔고립청년들은 ‘혼’을 잃어버렸기 때문에 타인은커녕 자신도 마주할 수 없는 상태가 됐다는 것이다. 저자의 관점에 따르면 ‘혼맹’ 당사자들은 단순히 세상과 불화한 것이 아니라, 자신의 판단은 물론 세상의 선의조차 믿을 수 없는, “사실상 죽어 있는 상태”다.

저자는 자신이 혼맹 상태임을 인지조차 하지 못하는 시점을 ‘점’, 혼맹 상태임을 인지하게 된 시점을 ‘선’, 자신을 마주 보고 나아가게 된 때를 ‘면’으로 명명하며 이들을 단계별로 이해하도록 돕는다. 공자와 유가 등을 인용한 현상 해석도 유의미하다.

다만 은둔이 수동적인 것만은 아니라고 책은 말한다. 은둔청년들이 자살충동 등 현실에서 겪을 법한 위험을 피하기 위해 방 안으로 숨는 것인 만큼 이런 행동에도 나름의 역동성을 부여할 수 있다는 것이다. 다소 감정적이라 읽힐 수 있는 부분도 있지만, 생생하고 진솔한 은둔청년들의 이야기가 담겼다는 점에서 가치가 있다.

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글