'나만의 은둔처' 마련, 무모했지만 탁월한 선택

경향신문

공기 좋은 자연 속에 언제든 가서 쉴 수 있는 나만의 은둔처를 마련하는 것.

저자는 "따분하고 포기하는 삶, 발전 없이 제자리만 맴도는 삶에서 벗어나려는 본능조차 잃을까 두려웠지만 오두막에서는 그런 감정에 맞설 수 있었다"고 말한다.

불편과 비효율로 가득한 숲속 생활이 삶의 목표와 본능을 또렷하게 일깨운 것이다.

‘나만의 은둔처’ 마련, 무모했지만 탁월한 선택

입력 2026.02.19 20:04

  노정연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

내 작은 숲속 오두막으로

패트릭 허치슨 지음 | 유혜인 옮김

웅진지식하우스 | 380쪽 | 1만8800원

[책과 삶]‘나만의 은둔처’ 마련, 무모했지만 탁월한 선택

공기 좋은 자연 속에 언제든 가서 쉴 수 있는 나만의 은둔처를 마련하는 것. 바쁜 도시의 삶을 살아가는 현대인이라면 한 번쯤 꿈꿔봤을 로망이다. 도망치듯 찾은 숲속에서 한 남자는 뜻밖에 '살 만한 인생'을 발견한다.

여행 작가의 꿈을 접고 지역 광고 카피라이터로 일하던 스물여섯의 패트릭은 중고직거래사이트에 올라온 낡은 오두막을 덜컥 사버린다. 집세와 건강보험료를 감당하느라 하루의 절반 이상을 컴퓨터 앞에서 보내던 위기의 청년. 무언가를 소유하고 책임지는 어른처럼 보이고 싶다는 강박과 도시에서 벗어나고 싶다는 충동이 뒤엉킨 결과였다.

패트릭 허치슨의 에세이 <내 작은 숲속 오두막으로>는 그렇게 시작된 무모한 선택의 기록이다. 7500달러로 3평 남짓한 오두막을 사들인 패트릭은 친구들을 불러 모아 벽을 뜯고, 새 합판을 대고, 덱을 깔며 공간을 고쳐나간다. 하지만 목공에 대해 아는 것이라고는 유튜브에서 본 영상 몇편이 전부인 그에게 숲속 판잣집 리모델링이 순탄할 리 없다. 드릴을 잘못 써 벽을 망가뜨리고, 쥐똥 세례를 맞고, 빗물이 새면 양동이를 들고 뛰어다니는 좌충우돌의 연속이다.

동시에 전기도, 와이파이도 없는 오두막에서 저자는 삶의 감각을 다시 배운다. 몸을 쓰는 일이 무기력과 불면을 밀어내고 손으로 무언가를 완성하는 경험은 자존감을 회복시킨다. 저자는 "따분하고 포기하는 삶, 발전 없이 제자리만 맴도는 삶에서 벗어나려는 본능조차 잃을까 두려웠지만 오두막에서는 그런 감정에 맞설 수 있었다"고 말한다. 불편과 비효율로 가득한 숲속 생활이 삶의 목표와 본능을 또렷하게 일깨운 것이다.

책은 미국 아웃도어 매거진 <아웃사이더>에 연재하던 저자의 글을 엮은 것이다. 출간 직후 'MZ판 월든'으로 불리며 아마존 베스트셀러에 올랐다. 저자는 솔직하고도 유머러스한 문장으로 자신의 무모한 용기와 실패, 시행착오를 고백한다. 스스로의 손으로 쌓아올린 시간의 경험만큼 가치 있는 삶의 자산은 없다고 말이다.

