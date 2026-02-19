창간 80주년 경향신문

성균관 유생과 함께한 반촌의 공노비 ‘반인’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

1787년 10월, 한양에서 남인 유생 여럿이 한 집에서 천주교 서적을 읽다가 발각됐다.

그 때문에 반인은 유생이나 관료가 맘대로 부리지 못했다.

반인이 다른 노비를 부리기도 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

성균관 유생과 함께한 반촌의 공노비 ‘반인’

입력 2026.02.19 20:07

  • 윤승민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

조선의 대학로

안대회 지음

문학동네 | 240쪽 | 2만2000원

[책과 삶]성균관 유생과 함께한 반촌의 공노비 ‘반인’

1787년 10월, 한양에서 남인 유생 여럿이 한 집에서 천주교 서적을 읽다가 발각됐다. 그 유생 중 한 명이 다름 아닌 다산 정약용이었다. 그들이 모인 집은 성균관 근처, ‘조선의 대학로’ 격인 반촌(泮村)에 있었다.

반촌은 대학로와 겹쳐져 있다. 다만 지금의 대학로는 일제가 세운 경성제국대 때문에 붙은 이름이라면, 조선의 반촌은 근처에 있던 성균관 때문에 불린 이름이다. 한양의 선비와 유생들은 반촌에 모여 당대의 지식을 교류했다.

책은 반촌에 살던 반인(泮人)들에 주목한다. 반인들은 성균관에서 잡무를 맡던 일종의 공노비였지만, 유생이나 관료를 하숙생으로 받아들여 돈을 벌기도 했다. 반인의 업무 중에는 공자와 그 제자들을 모시던 문묘 관리도 있었다. 유교 사회인 조선에서 문묘는 함부로 출입할 수 없을 정도로 위상이 높았다. 그 때문에 반인은 유생이나 관료가 맘대로 부리지 못했다. 반인이 다른 노비를 부리기도 했다.

성균관 유생에게는 3년에 한 번, 한 번에 33명을 뽑는 문과에 급제한다는 목표가 있었다. 반인들은 이런 유생들을 뒷바라지한 뒤 유생이 과거에 급제하면 금전적 보상을 요구하기도 했다. 반촌에서는 대개 과거시험 응시자들이 묵었으므로, 반인은 과거시험 정보를 빼돌려 부정행위를 벌이기도 했다.

이런 일들로 반인은 다른 이들에게 손가락질을 받기도 했지만, 결속력과 유대감, 의협심이 강했다. 반인은 병인양요와 신미양요에 자원군으로 참전했고, 1884년 갑신정변 때는 일본 병사들에 의해 후원으로 끌려간 고종을 호위하기도 했다. 1907년 일제의 군대 해산 직후 자결해 의병 활동의 불을 지핀 박승환도 반인 출신이다. 책은 여러 역사 기록을 바탕으로 잘 알려지지 않던 반촌과 반인의 모습을 입체적으로 다뤘다.

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글