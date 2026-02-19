창간 80주년 경향신문

새로운 실용주의 과학철학 外

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

해당 기사는 요청하신 자동 요약문을 제공할 수 없습니다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

새로운 실용주의 과학철학 外

입력 2026.02.19 20:08

수정 2026.02.19 20:09

펼치기/접기

  • 기사를 재생 중이에요

[새책]새로운 실용주의 과학철학 外

새로운 실용주의 과학철학

장하석 케임브리지대 교수가 실용주의 철학에서 영감을 얻어 과학을 포함한 경험적 영역에서 지식, 진리, 실재 개념을 새롭게 구축하는 철학서. 독립적인 실재에 관한 궁극적 진리를 밝혀낸다는 과학적 실재론의 대안으로 ‘행동하는 실재주의’를 주창한다. 전대호 옮김. 김영사. 2만9000원

[새책]새로운 실용주의 과학철학 外

언보틀드

사회학자 대니얼 재피는 소규모 소비자층을 대상으로 하는 사치재에서 글로벌 소비재가 된 ‘병입생수’가 어떻게 우리의 건강과 생명을 갉아먹고, 인권과 미래를 빼앗아가는지 추적한다. 환경오염, 불평등 등의 문제가 ‘논쟁적으로’ 교차한다는 점을 드러낸다. 김승진 옮김. 아를. 3만원

눈에 보이지 않는 전쟁과 돈의 역사

바이킹 시대 약탈부터 러시아·우크라이나 전쟁까지 인류사를 흔든 폭력과 전쟁을 ‘유인’과 ‘제도’라는 경제학 개념으로 재해석한다. 전쟁을 사람들의 ‘합리적 선택’으로 간주하고, 값비싼 대가가 따르는 동시에 발전 동력이기도 하다고 밝힌다. 던컨 웰던 지음. 윤종은 옮김. 윌북. 2만4800원

공통된 것 없는 공동체

‘한국 민주주의의 불가능성’이라는 난제를 화두 삼아 한국의 현재를 바라본다. 박근혜·윤석열이 민주주의 투표에 의해 선출됐음을 상기하며, 민주주의 ‘내부’의 문제를 직시한다. 제목은 공통 기반·규칙이 부재하는 한국 사회를 가리킨다. 박이대승 지음. 오월의봄. 2만9000원

종교개혁, 중세에서 근대로의 역사적 대전환

서양 역사의 분기점인 종교개혁사를 다차원적 분석을 통해 규명한다. 종교개혁은 타 종교의 배타적 차별이라는 부산물을 낳았다. 정화와 불관용, 사회 규율과 국민국가의 형성이라는 관점으로 읽어나간다. 종파적 시각에서 한 걸음 떨어져 서술했다. 최종원 지음. 도서출판 길. 8만원

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글