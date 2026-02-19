[금요일의 문장]AI를 진정으로 예견한 소설은 카프카의 ‘심판’

정치평론가이자 소설가인 줄리아노 다 엠폴리는 도널드 트럼프와 블라디미르 푸틴 같은 정치 지도자뿐 아니라 일론 머스크, 샘 올트먼, 마크 저커버그 같은 기술 정복자들을 새로운 포식자로 일컫는다.

인공지능 시대, 민주주의의 틈을 파고든 실리콘밸리의 억만장자들은 단순한 기업가가 아니라 세계 질서를 재편하는 신흥 권력자로 떠올랐다.

이 문제적 정치 에세이에서 주목하는 것은 기술 자체보다 권력의 이동이다.