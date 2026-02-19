하나 된 힘으로…여자 쇼트트랙, 계주서 8년 만에 ‘금’

동계올림픽 출전 10번 중 7번 우승 최민정, 개인 통산 ‘메달 6개’ 위업

금메달을 목표로 하나가 됐다. 한국 여자 쇼트트랙이 3000m 계주에서 8년 만에 왕좌를 탈환했다.



최민정(28), 김길리(22), 노도희(31), 심석희(29)는 19일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 3000m 계주 결승에서 이탈리아(4분4초107), 캐나다(4분4초314)를 앞서 4분4초014의 기록으로 1위를 차지했다.



이번 대회 한국 쇼트트랙 네 번째 메달이자, 첫 금메달이다. 대한민국 선수단의 금메달은 스노보드 여자 하프파이프의 최가온에 이어 두 번째다.



한국 쇼트트랙 전성기를 떠올리게 한 완벽한 역전 레이스였다. 16바퀴를 남기고 3위로 달리던 최민정이 앞에서 넘어진 네덜란드 선수와 발이 엉켰다. 그러나 버텨냈다. 5바퀴를 남기고 심석희가 최민정을 힘껏 밀었다. 탄력받은 최민정은 캐나다를 제치고 2위로 올라선 뒤 마지막 주자 김길리에게 레이스를 넘겼다. 김길리는 2바퀴를 남기고 인코스를 파고들어 아리안나 폰타나(이탈리아)를 추월했다. 코너마다 몸이 밀려나지 않도록 두 팔까지 빙판에 밀착시킨 혼신의 레이스로 끝까지 선두를 지켰다.



여자 3000m 계주는 한국의 동계올림픽 쇼트트랙 중에서도 최강 종목이었다. 2022 베이징 올림픽에서 은메달에 만족해야 했던 한국 여자 계주는 8년 만에 금메달을 되찾았다. 총 10차례 올림픽 여자 계주에서 7개째 금메달을 수확했다.



앞서 두 번의 올림픽에서 금메달 3개, 은메달 2개를 획득한 최민정은 이번 대회 첫 메달로 개인 통산 6개째 메달을 목에 걸었다.



동·하계올림픽 통틀어 한국 선수 최다 메달 기록을 진종오(사격), 김수녕(양궁), 이승훈(스피드스케이팅)과 공유했다. 쇼트트랙 전이경과 더불어 한국 선수 동계올림픽 최다 금메달 타이 기록(4개)도 세웠다.

