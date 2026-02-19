지귀연 한마디에 환호했다 고성…‘윤어게인’ 끝은 오열

지지자 1000여명 운집, 행진·기도 전한길은 연단 올라 “정치적 재판”

윤석열 전 대통령 지지자들은 19일 서울 서초구 서울중앙지법 청사 근처에서 ‘무죄 촉구’ 집회를 진행하면서 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 1심 선고를 지켜봤다. 이들의 바람에 법원은 이날 오후 ‘무기징역 선고’로 응답했다. 법원 선고가 전해지자 지지자들은 “정치적 판결”이라며 반발했다. 일부는 법원을 향해 욕설을 내뱉거나 눈물을 보였다.



신자유연대 등 단체 회원 수십명은 전날부터 서울중앙지법 서문 인근서 밤샘 집회를 열고 윤 전 대통령 무죄 판결을 외쳤다. 이날 오전부터는 부정선거부패방지대(부방대)·자유대학 등도 인근 지하철역 앞에서 집회를 진행했다. 오후 들어 이곳에 모인 윤 전 대통령 지지자는 1000여명으로 늘어났다.



이들은 “계엄은 정당했다” “내란은 없었다”며 법원이 윤 전 대통령에게 무죄 또는 공소기각을 선고해야 한다고 했다. 이들은 태극기와 성조기를 흔들며 “윤어게인” “대통령 윤석열” 등을 연호했고, 일부는 북을 치며 인근 인도를 행진했다. 일부 지지자들은 손을 모으고 기도했다.



오후 3시 법원이 선고를 시작하자 부방대가 주최한 집회 연단에 극우 성향 유튜버 전한길씨가 올랐다. 그는 “곧 있을 선고는 무죄가 될 것을 확신한다”고 외쳤다. 이어 참가자들은 집회 무대 스크린에 선고 영상이 중계되자 지지자들은 굳은 표정으로 선고를 지켜보기 시작했다.



지귀연 판사가 ‘윤 전 대통령이 장기독재 목적으로 비상계엄을 일으켰다는 특검 측 주장은 받아들이지 않는다’고 밝히자 지지자들은 환호했다. 그러나 “국회 활동을 저지하거나 마비시키려 했다”는 사실을 인정하자 환호는 욕설과 고성으로 바뀌었다. 지 판사가 윤 전 대통령에 대해 무기징역을 선고한 뒤에는 흥분해 소리를 지르고 일부는 오열했다.



선고 전 무죄를 확신한다고 외쳤던 전씨는 다시 연단에 올라 “정치적 재판은 받아들일 수 없다”고 했다. 연단 아래 지지자들도 “불복하라”고 했다.



일부 지지자들은 재판이 끝난 뒤에도 자리를 지키며 법원 판결을 규탄하는 집회를 이어갔다. 경찰은 법원 인근에 차벽을 치고 기동대 16개 부대 1000여명을 투입해 집회 현장을 관리했다.

