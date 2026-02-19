창간 80주년 경향신문

영국, 그록 등 AI ‘성착취 이미지 생성’ 48시간 내 삭제 의무화 추진

경향신문

본문 요약

영국 정부가 테크 기업에 대해 성착취 이미지 등 불법 콘텐츠를 신고받은 뒤 48시간 이내 삭제하도록 의무화하는 방안을 추진한다.

18일 로이터·AFP 통신 따르면 영국 정부는 이같은 조치를 이행하지 못하는 기업에 전 세계 매출의 10%까지 과징금을 부과하거나 영국 내 서비스를 차단할 수 있도록 범죄치안법 개정을 추진 중이다.

또 영국의 통신미디어 규제 당국인 오프콤은 본인 동의없이 공유된 개인의 사적 이미지를 아동 성착취물이나 테러 콘텐츠와 유사하게 취급해 자동 삭제하도록 하는 방안도 검토하고 있다.

영국, 그록 등 AI ‘성착취 이미지 생성’ 48시간 내 삭제 의무화 추진

입력 2026.02.19 20:37

수정 2026.02.19 20:40

  • 이영경 기자

‘전 세계 매출의 10%까지 과징금 부과’ 등 담아

영국 정부가 테크 기업에 대해 성착취 이미지 등 불법 콘텐츠를 신고받은 뒤 48시간 이내 삭제하도록 의무화하는 방안을 추진한다.

18일(현지시간) 로이터·AFP 통신 따르면 영국 정부는 이같은 조치를 이행하지 못하는 기업에 전 세계 매출의 10%까지 과징금을 부과하거나 영국 내 서비스를 차단할 수 있도록 범죄치안법 개정을 추진 중이다.

또 영국의 통신미디어 규제 당국인 오프콤(OfCom)은 본인 동의없이 공유된 개인의 사적 이미지를 아동 성착취물이나 테러 콘텐츠와 유사하게 취급해 자동 삭제하도록 하는 방안도 검토하고 있다.

정부안에 따르면 피해자는 동의하지 않은 이미지를 한 차례만 신고하면 되고 신고된 이미지는 모든 플랫폼에서 삭제되고 재게시도 차단돼야 한다.

이번 규제 강화는 일론 머스크의 소셜미디어 엑스 챗봇 그록이 여성과 아동의 딥페이크 이미지를 생성해 공유했다는 논란이 벌어진 이후 나왔다.

키어 스타머 총리는 성명에서 “온라인 세상은 여성과 소녀에 대한 21세기 폭력과 맞서는 싸움의 최전선”이라며 “우리 정부는 챗봇과 ‘옷 벗기기 도구’를 상대로 긴급 행동에 나서게 됐다”고 밝혔다.

스타머 총리는 지난 16일에는 영국 내 불법 콘텐츠에 ‘프리패스’를 가진 플랫폼은 없다면서 구글 제미나이, 오픈AI의 챗GPT, 그록 등 AI 챗봇을 온라인안전법의 범위에 포함하겠다고 밝힌 바 있다.

오프콤에 강력한 규제 권한을 주는 온라인안전법에 대해 도널드 트럼프 미국 행정부 일부 인사는 표현의 자유를 제한한다며 반대 의견을 내고 있다.

영국 정부는 16세 미만의 소셜미디어 사용을 제한하는 방안도 검토하고 있다.

댓글