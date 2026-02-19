동계올림픽 첫 ‘통산 10번째 금’…스키 괴물 클레보는 아직 배고프다

이번 대회서만 크로스컨트리 5관왕 21일 50㎞ 매스스타트 종목 남겨둬 전 종목 석권 ‘새 역사’ 쓸지 주목

노르웨이 ‘스키 괴물’ 요한네스 클레보(29·사진)가 동계올림픽 최초로 개인 통산 10번째 금메달을 목에 걸었다.



클레보는 18일 이탈리아 태세로 크로스컨트리 스키 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 크로스컨트리 남자 팀 스프린트 결승에서 가장 먼저 들어와 이번 대회 5번째 우승을 차지했다. 클레보는 앞서 10㎞+10㎞ 스키애슬론, 스프린트클래식, 10㎞ 인터벌 스타트프리, 4×7.5㎞ 계주 단체전에서 금메달을 땄다.



2018 평창에서 3개, 2022 베이징에서 2개의 금메달을 차지한 클레보는 이번 대회 첫 5관왕에 올랐다. 동·하계를 통틀어 올림픽 금메달 10개를 가진 선수는 클레보와 미국 수영 전설 마이클 펠프스(23개)뿐이다.



클레보는 현대 크로스컨트리 선수의 완성형으로 평가받는다. 모두가 힘들어하는 오르막 구간에서 특히 빠르다. 경사진 눈밭을 폴과 스키를 찍듯이 나가는 ‘헤링본’ 주법으로 달린다. 요즘은 잘 쓰지 않는 주법이지만 워낙 강인한 체력과 폭발적인 파워로 오르막 구간을 뚫고 나간다. 10초에 18보씩, 경사진 눈밭 위를 시속 17㎞로 달린다. 1㎞를 3분30초 만에 주파하는 속도다.



올림픽 10관왕 클레보는 또 다른 역사에 도전한다. 이번 대회 크로스컨트리 전 종목 석권을 노린다. 21일 열리는 50㎞ 매스스타트 하나만 남았다. 2018 평창과 2022 베이징에서도 이 종목 우승은 하지 못했다.



육상처럼 크로스컨트리 역시 단거리와 장거리는 차이가 크다. 종목 최단거리인 1.5㎞ 스프린트클래식과 최장거리 50㎞ 매스스타트를 올림픽에서 동시 석권한 선수는 이제껏 아무도 없었다. 세계선수권대회에서는 지난해 클레보가 1.5㎞ 스프린트와 50㎞ 매스스타트를 포함해 6개 종목 모두 우승을 차지했다.

