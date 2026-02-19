‘람보르길리’ 끝내준 터보…“안 넘어지려 네 발로 타듯 버텨”

마지막 주자 부담 짊어진 김길리 폭발적 스퍼트로 ‘대역전극’ 주역 21일 1500m서 두 번째 금 정조준

마지막 두 바퀴를 남기고, 김길리(22·성남시청)는 인코스를 과감히 파고들었다. 선두로 달리던 이탈리아 베테랑 아리안나 폰타나를 제쳤다. 자리를 뺏기지 않았다. 끝까지 선두로 달렸고 가장 먼저 결승선을 통과했다. 그리고 두 손을 번쩍 들어 포효했다.



김길리는 19일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 3000m 계주 결승에서 마지막 주자로 나서 폭발적인 스퍼트로 대역전 금메달을 이끌었다.



이번 대회 한국 쇼트트랙에 금메달이 나오지 않고 있었다. 대표팀 막내 김길리는 책임감을 안고 마지막 계주에 나갔다. 그동안 놓친 것들을 반드시 만회하겠다는 의지가 막판 스퍼트에서 고스란히 드러났다. 김길리는 “마지막 코너에서는 거의 네 발로 타는 것처럼 양손을 다 짚으면서 안 넘어지려고 버텼다”고 말했다.



김길리는 2023~2024 시즌부터 대표팀 새 에이스로 등극했다. 하지만 유독 계주에서 운이 없었다.



지난해 하얼빈 동계아시안게임에서는 여자 3000m 계주 결승에서 1위로 달리다 결승선을 앞두고 중국 궁리와 충돌해 넘어졌다. 한국은 최종 4위, 메달을 놓쳤다. 이번 올림픽도 첫 종목 혼성 2000m 계주 준결승에서 앞서 달리다 넘어진 미국의 커린 스토더드와 충돌해 넘어졌다. 한국은 결승에 오르지 못했다.



마지막 계주에 나선 이날, 김길리는 넘어지지도 충돌하지도 않았다. 그 누구도 방해할 수 없게 한 번의 타이밍을 잡은 뒤 단숨의 폭발력으로 쭉쭉 나갔다. 금메달을 직접 결정지었다.



마지막 레이스를 김길리에게 넘긴 최민정은 “내가 갖고 있는 속도랑 힘을 그냥 잘 전달하려고 했다. 길리라서 믿을 수 있었다”고 말했다. 김길리는 “언니 손길이 닿자마자 ‘해결할 수 있겠구나’ 생각했다. 길이 보였다”고 말했다.



여자 1000ｍ 동메달과 여자 3000ｍ 계주 금메달을 따낸 김길리는 이번 대회 한국 쇼트트랙의 첫 멀티 메달 주인공이다. 이제 21일, 최민정과 함께 여자 1500ｍ 우승에 도전한다.

