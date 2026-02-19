견제 뚫고 의심을 환호로…마침내 통했다 ‘막판 추월쇼’

뚝심으로 웃은 ‘후반 스퍼트 작전’

초반부터 선두 경쟁에 나서기보단

오버페이스 등 실수 파고드는 전략

외국 선수들 초반 스피드 등 ‘보완’

대회 초반 추월 타이밍 못 잡고 고전

에이스급 뭉친 계주서 마침내 빛 봐

끝내 통했다. 한국 쇼트트랙의 첫 금메달은 결국 전통의 강점으로 완성됐다.



최민정, 김길리, 노도희, 심석희가 나선 쇼트트랙 여자 계주 팀은 19일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 3000m 계주 결승에서 4분4초014로 가장 먼저 결승선을 통과했다.



한국의 동계 최강 종목으로 꼽히는 쇼트트랙은 이번 대회에서 금메달을 내놓지 못하고 있었다. 대표팀이 고수해온 전략에 의문도 제기됐다. 한국 쇼트트랙은 그동안 경기 후반 치고 나가는 방식으로 레이스를 펼쳤다. 다른 나라 선수들이 지칠 때 틈을 노려 후반 역전을 꾀하는 작전은 대부분 잘 먹혔다. 지구력과 테크닉을 모두 가진 한국 선수들만의 전매특허였다.



이번 대회에서 방송 해설가로 나선 곽윤기도 최근 한 팟캐스트에서 “‘처음부터 빨리 달리면 되는 거 아닌가’라는 질문을 많이 받는데, 뒤에서 기다리다 보면 앞에 있는 선수들이 경합을 한다. 그 틈을 하나씩 보며 올라가는 게 지혜로운 운영 방식”이라며 “한국이 마지막에 추월을 잘하니까 외국 선수들이 처음에 힘을 많이 쓰고 오버 페이스도 한다”고 설명했다.



하지만 이제 다른 나라의 경기 운영 방식도 크게 발전했다. 이번 대회에서 두드러진다. 특히 스피드스케이팅 최강이던 네덜란드가 쇼트트랙에서도 두각을 드러냈다. 서양 선수들은 피지컬에서 압도적이다. 이들이 레이스 초반부터 치고 나가 선두권을 유지하며 한국을 타깃으로 경계하다 보니 전통의 방식으로는 레이스가 어려웠다. 여자 1000m에서는 김길리와 최민정 모두 초반부터 뒤쪽으로 밀려났고, 혼자 결승에 나간 김길리는 레이스 막판 선두로 나가고도 바로 자리를 뺏겨 3위를 했다.



2006년 토리노 올림픽 3관왕인 진선유 단국대 코치는 경기 후반부 아웃코스로 치고 나가는 전략으로 메달을 쓸어담은 최고수였다. 진 코치는 “외국 선수들이 전에는 초반에 속도를 내지 않았는데 요즘에는 1000m까지도 전속력으로 달릴 수 있다. 초반부터 빨리 자리 선점을 하다 보니 한국 선수들이 자리를 정하기 힘들다. 중간에 (그들이) 느려지는 타이밍을 노려야 하는데 이미 그들이 앞에서 견제까지 하다 보니 쉽지 않은 것”이라고 짚었다.



결국 ‘타이밍’이 중요하다고 했다. 진 코치는 “우리 선수들의 속도는 뒤지지 않는다. 타이밍만 잘 잡고 적극적으로 임하면 충분히 할 수 있다”고 했다.



이날 여자 계주에서 그 진가가 드러났다. 진 코치의 말대로 넷은 호흡을 맞춘 뒤 후반 각각 한 번의 역전 타이밍을 노렸다.



레이스 중반까지 줄곧 3위를 지키던 한국은 상대들의 체력이 떨어질 때까지 기다렸다. 네 바퀴를 남겨놓고 그 ‘타이밍’을 잡았다. 심석희가 최민정을 힘껏 밀어주며 캐나다를 제쳐 2위로 올라섰고, 마지막 주자 김길리는 두 바퀴를 남기고 인코스를 파고들어 이탈리아를 제쳐 선두로 나갔다.



한국이 이런 전략을 계주에서 특히 잘 소화해내는 것은 각자의 역량 때문이기도 하다. 늘 에이스급이 둘 이상이다. 이번에도 1번 주자 김길리는 폭발적인 순간 스피드로 해결사 역할을 했고, 2번 주자 최민정은 노련함으로 역전 발판을 놨다. 맏언니 노도희는 레이스의 흐름을 잘 지키며 안정감을 더했고, 가장 키가 큰 심석희는 ‘푸시맨’ 역할을 제대로 수행했다.

