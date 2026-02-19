‘등골 브레이커’ 논란에…교육장관 “정장 교복 필요한지 논의할 것”

“체육복 등 추가 구매 부담”…학생들도 생활복 선호도 높아

최교진 교육부 장관이 이재명 대통령이 제기한 교복 값 문제를 두고, 생활복이나 체육복 등에 비해 활용도가 낮은 정장 교복이 꼭 필요한지 논의하겠다고 밝혔다.



최 장관은 19일 페이스북에 교복 가격이 비싼 이유와 관련해 “학교마다 다른 디자인의 교복제작, 수입소재의 원단과 유통구조 등 복잡한 요인이 있다”며 “정장 형태의 교복 이외에 체육복과 생활복 추가 구매에 따른 부담이 있는 것도 사실”이라고 올렸다.



최근 대부분의 중학교와 고등학교는 정장 형태의 교복 이외에 반바지 생활복이나 후드집업, 패딩, 맨투맨 티셔츠 등을 도입했다. 등하교 시에도 편하게 입고 다닐 수 있고 날씨에 맞게 착용 가능해 학생들의 선호도가 높은 편이다. 대구체육중이 지난해 실시한 신입생 생활복 도입 설문조사 결과를 보면 신입생의 93.6%가 생활복 도입에 찬성했다.



생활복이나 야구점퍼 등은 추가 비용을 발생시킨다. 서울 잠실고는 지난 11일 가정통신문에서 ‘학교가 지정한 다양한 복장(교복·생활복·체육복·야구점퍼·후드집업 등)을 교차해 착용 가능하다’고 안내했다. 이 중 여름용 생활복은 상의 4만4000원, 하의 긴바지와 반바지가 각각 5만2000원이다.



서울 서문여중은 올해 신입생 대상 정장 동복(24만원)·하복(10만원)을 34만원에 입찰공고를 냈다. 추가로 동복 체육복(4만4000원), 카디건(5만2000원), 후드집업(5만2000원), 하복 체육복(3만2000원), 생활복 상의(3만원), 생활복 반바지(2만원)를 선택 구매할 수 있다.



상당수 교육청이나 지방자치단체는 관련 조례를 근거로 신입생 교복비를 30만~40만원가량 지원하지만, 정장 교복과 생활복 등을 구입하려면 추가 비용이 발생한다. 대부분 학생·학부모가 세탁 등을 이유로 정장 교복이나 생활복을 추가 구매하는 점을 감안하면 총 구입비용은 60만원을 넘어선다.



이윤경 경기도교육청 교육지원심의위원은 “대부분 교육청이 현물 지원 방식을 택하다 보니 교복 업체들은 지원액에 맞춰 가격을 올린다”면서 “초기에는 합리적 가격을 제시하며 학교와 계약을 맺었던 군소업체들이 결국 지원금에 맞춰 가격을 인상하는 경향이 있다”고 지적했다.

