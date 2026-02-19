땅 녹는 ‘해빙기’ 최근 5년간 32명 사상

소방청, 사고 발생 총 319건 집계 지반 약화 54%…산악사고 18%

해빙기인 2~3월에 지반 약화로 건축물 붕괴와 낙석, 도로 파임 등 안전사고가 다수 발생하는 것으로 집계됐다. 소방청은 해빙기 안전사고를 예방하기 위한 주의를 당부했다.



19일 소방청에 따르면 2021년부터 지난해까지 최근 5년간 2~3월 중 발생한 해빙기 관련 사고는 319건이다. 해당 사고로 모두 7명이 사망하고 25명이 부상을 입는 등 32명의 인명피해가 발생했다.



해빙기는 겨울철 얼어 있던 지표면이 낮과 밤의 기온 차로 녹으면서 땅과 바위에서 균열이 발생하는 등 지반이 약해지는 시기를 말한다.



사고 유형별로는 축대나 옹벽 등이 무너지는 ‘지반 약화’ 관련 사고가 173건(54.2%)으로 절반 이상을 차지했다. 이어 산악사고(낙석·낙빙 등) 58건(18.2%), 얼음 깨짐 등 수난사고 46건(14.4%), 산사태 42건(13.2%) 등의 순으로 나타났다.



지난해에는 89건의 사고가 발생해 전년(87건)에 이어 2년 연속 증가세를 보였다.



사망자도 4명으로 최근 5년 중 가장 많았다.



해빙기 안전사고를 예방하기 위해서는 축대나 옹벽, 노후 건축물 등이 기울어지거나 금이 간 곳은 없는지 평소에 살펴야 한다. 위험 요인을 발견하면 즉시 신고해야 한다.



산행 시에는 낙석 발생 위험이 높은 절벽 아래나 바위 근처로의 이동을 피하고, 지정된 등산로를 이용해야 한다. 낮과 밤의 기온 차로 바위가 미끄러울 수 있어 미끄럼 방지 등산화를 착용하는 것이 좋다. 운전 시에는 ‘도로 위 지뢰’로 불리는 포트홀(도로 파임)을 발견할 경우 서행 운전하고, 낚시 등 수변 활동 시에는 얼음이 얇아져 깨질 위험이 크기 때문에 얼음 위 진입을 삼가야 한다.



김승룡 소방청장 직무대행은 “해빙기는 얼었던 땅이 녹으며 우리 주변 곳곳에 균열과 붕괴 위험을 만드는 시기”라며 “등산이나 야외 활동 시 주변을 잘 살피고 특히 공사장이나 축대 주변을 지날 때는 각별히 주의해주시길 바란다”고 당부했다.

