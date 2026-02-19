창간 80주년 경향신문

도봉구, 기후위기 대응 4년 연속 ‘최고 등급’ 인증

경향신문

본문 요약

서울 도봉구가 글로벌 기후·에너지 시장협약에서 4년 연속 최고 등급을 받았다고 19일 밝혔다.

도봉구는 2025년 추진사항에 대한 평가에서 배지를 받을 수 있는 6개 항목 모두에서 배지를 획득해 지난 11일 글로벌 기후·에너지 시장협약 최고 등급인 '준수' 인증서를 받았다.

오언석 도봉구청장은 "꾸준한 기후 정책 추진과 온실가스 감축 노력, 주민 참여 활성화 등 전방위적인 노력이 있었기에 4년 연속 최고 등급을 받을 수 있었다"며 "앞으로도 탄소 중립 달성을 위해 주민과 관계기관과 함께 노력하겠다"고 말했다.

도봉구, 기후위기 대응 4년 연속 ‘최고 등급’ 인증

입력 2026.02.19 20:50

수정 2026.02.19 20:51

  • 김은성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 도봉구가 글로벌 기후·에너지 시장협약(GCoM)에서 4년 연속 최고 등급을 받았다고 19일 밝혔다.

도봉구는 “4년 연속 최고 등급은 국내에서 유일한 사례”라며 “탄소 중립 선도 의지와 체계적인 기후 대응 역량을 보여주는 것”이라고 설명했다.

GCoM은 2017년 기후변화 대응을 위한 시장협약과 유럽 시장서약이 통합해 탄생한 국제기구다. 세계 140여개 국가의 1만3500여개 지방정부가 동참하고 있다. 도봉구는 2019년 10월 가입했다.

가입 도시는 온실가스 감축과 기후변화 적응, 에너지 접근성 등의 서약 내용 이행 사항을 매년 보고하고 평가받는다. 도봉구는 2025년 추진사항에 대한 평가에서 배지를 받을 수 있는 6개 항목 모두에서 배지를 획득해 지난 11일 글로벌 기후·에너지 시장협약 최고 등급인 ‘준수’ 인증서를 받았다.

오언석 도봉구청장은 “꾸준한 기후 정책 추진과 온실가스 감축 노력, 주민 참여 활성화 등 전방위적인 노력이 있었기에 4년 연속 최고 등급을 받을 수 있었다”며 “앞으로도 탄소 중립 달성을 위해 주민과 관계기관과 함께 노력하겠다”고 말했다.

