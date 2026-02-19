송파구는 전세사기 피해를 입은 구민들을 지원하기 위해 '송파구 전세피해자·전세사기피해자 등의 지원 및 주거안정에 관한 조례'를 시행 중이라고 19일 밝혔다.

대상자는 '월세비·이사비·소송 수행비' 중 1개를 택하면 실비 지급을 받을 수 있다.

지원 대상은 국토교통부에서 전세 피해자 및 전세사기 피해자 결정을 받은 송파구 구민, 주택도시보증공사에서 전세 피해 확인서를 발급받은 구민이다.