SK이노, 베트남 초대형 LNG 프로젝트 사업자 낙점

3조3000억 규모 발전소 내년 착공

SK이노베이션이 베트남 북부 대형 액화천연가스(LNG) 발전 프로젝트 사업자에 선정됐다.



SK이노베이션은 베트남 국영 석유가스그룹(PVN) 산하 발전회사 PV파워 등 현지 기업과 함께 구성한 컨소시엄이 베트남 응에안성 ‘뀐랍 LNG 발전’ 사업자로 선정됐다고 19일 밝혔다.



이 사업은 하노이 남쪽 약 220㎞에 있는 뀐랍 지역에 1500㎿(메가와트)급 가스복합화력발전소와 25만㎥급 LNG 터미널, 전용 항만을 구축하는 프로젝트다. 총사업비는 약 23억달러(약 3조3000억원) 규모다. 내년 착공해 2030년 터미널과 발전소를 준공할 계획이다.



SK이노베이션은 국내 민간 기업 최초로 완성한 LNG 가치사슬 성공 모델을 해외 시장에 그대로 이식한 첫 사례라고 밝혔다. 발전소만 짓거나 LNG를 판매·구매하는 기존 방식과 달리, 자사의 글로벌 LNG 포트폴리오를 활용해 베트남 터미널로 LNG를 운송하고 이를 발전소 연료로 사용하는 모델을 제시했다는 것이다.



최태원 SK그룹 회장은 지난해 2월 베트남을 방문해 또 럼 서기장과의 면담에서 경제 성장과 안정적 에너지 공급을 동시에 추진하는 ‘에너지·산업 클러스터(SEIC)’ 모델을 제안했다. 우선 LNG 발전으로 시급한 전력 부족 문제를 해소하면서 LNG 발전소 인근에 인공지능(AI)·반도체 등 고부가 산업 육성을 지원하는 내용이다.



SK이노베이션은 이번 사업자 선정을 교두보 삼아 검증된 사업 모델을 베트남 전역으로 확산할 방침이다. 중북부 외 거점지역을 통해 가스 발전·LNG 터미널 사업 기회를 추가로 발굴해 현재 연간 600만t 수준인 글로벌 LNG 포트폴리오를 2030년까지 1000만t 규모로 키울 계획이다.

