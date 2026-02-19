코스닥 ‘좀비기업’ 신속 퇴출…부실 판단 기준 강화, 개선기간 단축

금융위, 상폐 쉽게 변경에…한국거래소도 실질심사 개선 발표 자본잠식에 따른 상폐 사유 점검, 연간 단위서 6개월 단위로 줄여 전담 부서 신설, 내년 6월 집중 관리…시장 저평가 요인 해소 속도

앞으로 지배주주가 동일한 여러 기업에서 동시에 상장폐지 사유가 발생하면 통합·일괄 심사를 통해 퇴출 여부를 신속하게 정하기로 했다. 코스닥 저평가 요인으로 꼽힌 ‘좀비기업’을 빠르게 퇴출해 코스닥에 대한 신뢰도를 높이자는 취지다.



한국거래소가 19일 실질심사 조직 확대·실질심사 절차 개선 등을 골자로 한 코스닥 시장 실질심사 개선방안을 발표했다. 최근 금융위원회가 동전주 퇴출 등 코스닥 상장폐지가 더 쉬워지도록 하면서 거래소도 이에 발맞춘 조치를 내놓은 것이다.



거래소는 “코스닥 시장은 부실기업 퇴출에 노력한 결과, 지난해 실질심사를 통해 상장폐지 기업이 23개사로 2010년 이후 가장 많았고, 상장폐지 소요기간은 평균 384일로 크게 단축했으나, 투자자 신뢰 회복을 위해선 장기간 누적된 부실기업의 신속한 퇴출이 필요하다”고 밝혔다.



우선, 기업 부실과 관련된 실질심사 대상을 확대한다. 앞으로는 6개월 새 자본전액잠식(자본총계가 마이너스) 상태에 빠지면 상장폐지 실질심사 대상으로 지정된다. 그동안 연간 단위로 들여다봤으나 이를 6개월 단위로 강화하겠다는 것이다. 상장사가 중대하거나 고의적인 불성실공시를 할 경우에도 실질심사 대상이 되도록 한다. 상장폐지 실질심사 대상 기업 중 지배주주가 동일한 기업엔 통합심사를 시행한다.



또한 실질심사 중 부여되는 개선기간도 단축한다. 현재 개선기간은 최대 1년6개월까지 주어질 수 있지만, 앞으로는 1년으로 짧아진다. 시장 잔류기간을 단순히 연장하는 결과를 방지하기 위해서다.



코스닥 시장은 개선기간 중인 실질심사 기업에 대해서도 이행 점검을 강화해 나가기로 했다. 중간 점검을 강화해 개선계획을 이행하지 않거나 계속기업으로의 존속 능력이 상실됐다고 판단되면 퇴출 여부를 조기 결정한다.



코스닥 시장은 이를 위해 상장폐지 담당 부서에 기획심사팀을 신설하기로 했다. 특히 부실기업 퇴출을 위해 이달부터 내년 6월까지를 집중관리기간으로 지정, 코스닥 시장 본부 내 ‘상장폐지 집중관리단’을 신설·운영해 상장폐지에 속도를 낸다는 방침이다.



거래소는 “코스닥 시장은 부실기업을 선별하고 상장 적격성 회복 가능성이 현저히 떨어지는 한계기업의 신속한 퇴출에 역량을 집중할 예정”이라고 밝혔다.

