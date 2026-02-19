크로스컨트리 스키 무단 출전한 ‘견공’의 라스트 스퍼트

여자 팀 스프린트 예선 도중 난입 같이 뛴 선수 “내가 환각을 봤나” 가디언 “수컷이라 우승해도 무효”

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 경기 중 출현한 개 한 마리가 큰 화제를 모으고 있다.



18일 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스키 스타디움에서 열린 크로스컨트리 스키 여자 팀 스프린트 예선 도중 큰 개 한 마리가 경기장에 등장했다.



상황을 살피려는 듯 잠시 냄새를 맡으면서 주저하더니 이내 결승선을 앞두고 선수들을 따라 빠른 속도로 질주하기 시작했고 그대로 결승선까지 통과했다. 예기치 못한 참가자의 등장에 관중석에서는 환호와 박수, 웃음이 터져 나왔다. 올림픽 공식 타임 키퍼인 오메가는 개가 결승선을 통과하는 순간을 찍어 공유해 재미를 더했다.



개는 진짜 마지막 승부라도 하듯 오른쪽 앞발을 쭉 뻗어 들이밀며 결승선을 통과한 뒤 대회 관계자들에게 붙잡혀 퇴장당했다.



개는 나즈굴이라는 이름의 두 살짜리 체코 울프하운드로 밝혀졌다.



나즈굴의 주인은 미국 매체 NPR 인터뷰에서 “고집이 세지만 매우 사랑스러운 반려견”이라며 “우리가 경기장으로 떠나는 것을 보면서 평소보다 많이 울어서 데려왔다. 따라오고 싶었던 것 같다. 항상 사람을 찾아다닌다”고 말했다.



영국 가디언은 “개 한 마리가 결승선 직전까지 숨이 턱까지 차오르는 스퍼트를 보여줬지만 역사적인 메달은 놓치고 말았다”며 “완주했더라도 수컷이라 기록이 인정되지는 않았을 것”이라고 재미있게 전했다.



선수들에게도 잊지 못할 기억으로 남았다. 우승한 욘나 순들링(스웨덴)은 “재미있었다. 개가 공동취재구역까지 같이 들어가고 싶어하는 것 같아 웃음이 났다”고 말했다.



콘스탄티나 하랄람피두(그리스)는 “나즈굴은 결승선을 따라 움직이는 카메라를 쫓아다녔다. 귀엽기만 했지 공격적이지는 않았다. 쓰다듬고 싶었는데 시간이 없었다. 잠시 뒤 보니까 사라졌더라”고 말했다.



경기는 사고 없이 마무리됐지만 동물이 경기장에 난입하는 것은 선수 안전을 위협하는 요소다. 경기 운영에도 중대한 지장을 초래할 수 있다.



결승선을 앞두고 나즈굴과 함께 뛴 테나 하지치(크로아티아)는 “내가 환각을 보는 건가 싶었다. 개가 나를 공격하거나 물 수도 있었기 때문에 순간적으로 어떻게 해야 할지를 모르겠더라”며 “결승전에서 이런 일이 발생했다면 누군가는 메달을 놓치거나 좋은 결과를 얻지 못했을 수 있다”고 말했다. 대회 조직위원회는 경기장 주변 보안을 강화하겠다고 밝혔다.

