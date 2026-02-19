창간 80주년 경향신문

‘단풍잎 물결’ 캐나다 아이스하키, 체코 ‘반란’ 겨우 막았다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘단풍잎 물결’ 캐나다 아이스하키, 체코 ‘반란’ 겨우 막았다

입력 2026.02.19 21:08

수정 2026.02.19 21:14

펼치기/접기
골든골 캐나다 남자 아이스하키 대표 미치 마너(오른쪽)가 19일 체코와의 8강전에서 연장 골든골을 넣고 있다. 밀라노 | AP연합뉴스

골든골 캐나다 남자 아이스하키 대표 미치 마너(오른쪽)가 19일 체코와의 8강전에서 연장 골든골을 넣고 있다. 밀라노 | AP연합뉴스

동계올림픽 ‘메인 이벤트’…NHL 스타들 12년 만에 출전해 주목
1만5000명 수용 경기장 거의 꽉 차…70% 이상이 캐나다 원정팬
압도적 응원 속 체코와 8강전 4 대 3 연장 승리…미국도 4강 올라

캐나다에서 아이스하키는 종교나 다름없다. 지난 19일 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 아이스하키 8강 캐나다-체코전이 열린 이탈리아 밀라노 남부의 산타줄리아 아이스하키 아레나에서는 그 열기를 고스란히 느낄 수 있었다.

경기장으로 향하는 지하철, 셔틀버스 등 가는 길목마다 붉은색 옷이 물결을 이뤘다.

캐나다 팬이 압도적으로 많았다. 약 1만5000명을 수용하는 경기장이 거의 찼는데 70% 이상이 캐나다 원정 팬이었다.

남자 아이스하키는 동계올림픽 메인 이벤트다. 하계올림픽의 마라톤처럼 동계올림픽 폐막일 마지막 경기는 늘 남자 아이스하키 결승전이다. 대회 최고의 흥행 카드이기도 하다.

동계올림픽에서는 어떤 종목 경기장에서든 아이스하키 유니폼을 입고 자국 선수들을 응원하는 팬들을 볼 수 있다. 상당수가 북미아이스하키리그(NHL)의 본고장인 캐나다, 미국 팬이다.

캐나다 팬들이 19일 열린 남자 아이스하키 8강 캐나다-체코전을 보기 위해 관중석을 가득 채웠다. 밀라노 | 이정호 기자

캐나다 팬들이 19일 열린 남자 아이스하키 8강 캐나다-체코전을 보기 위해 관중석을 가득 채웠다. 밀라노 | 이정호 기자

지하철에서 내려 셔틀버스를 타고 검색대를 통과해서도 한참을 대기해야 입장 가능한 아이스하키 경기장을 향한 여정에서는 놀이공원으로 향하는 듯한 흥분과 긴장의 표정들을 마주할 수 있었다.

이번 올림픽은 세계 최고 리그 NHL 선수들의 복귀 무대로 주목받았다. NHL 선수들의 동계올림픽 출전은 2014년 소치 대회 이후 12년 만이다.

캐나다 팬들이 19일 열린 남자 아이스하키 8강 캐나다-체코전을 보기 위해 관중석을 가득 채웠다. 밀라노 | 이정호 기자

캐나다 팬들이 19일 열린 남자 아이스하키 8강 캐나다-체코전을 보기 위해 관중석을 가득 채웠다. 밀라노 | 이정호 기자

특히 이날 경기는 토너먼트 시작인 8강전. 우승 후보 캐나다와 유럽 강호 체코가 만나 빅매치로 평가받았다. 조별리그에서는 캐나다가 5-0으로 완승했다. 캐나다 팬들에게는 강자의 여유가 있다. 금메달을 의심하지 않는 분위기다.

체코 팬들은 반란을 꿈꿨다. 1998 나가노 올림픽 4강에서 캐나다의 콧대를 한 번 꺾은 끝에 금메달을 딴 적이 있어서다. 경기장 앞에서 한 체코 팬이 캐나다 관중을 향해 “이번에는 우승할 것 같냐”며 묘한 농담을 던지자 여기저기에서 캐나다 팬들이 “우승은 우리 거”라며 유쾌하게 대응했다. 많은 경찰, 자원봉사자들이 배치됐지만 충돌은 없었다.

이날 캐나다는 체코를 연장 끝에 4-3으로 힘겹게 제치고 4강에 올랐다. 2-3으로 뒤지다 닉 스즈키(몬트리올)의 극적인 동점골로 연장에 간 뒤 미치 마너(베이거스)의 백핸드 슈팅으로 경기를 끝냈다. 캐나다의 네이선 매키넌(콜로라도)은 “힘든 경기였다. 조별리그 3경기를 모두 승리했는데, 지금 이런 역경을 지나가는 것도 겸손함을 유지하는 데 도움이 될 것”이라며 ‘강자의 자신감’을 보였다.

이날 경기를 찾은 한 미국 관중은 자신을 NFL 뉴욕 레인저스의 팬이라고 밝히며 “미국과 캐나다의 결승전을 기다린다”고 말했다. 4강 대진은 캐나다-핀란드, 미국-슬로바키아로 확정됐다. 전 세계가 기대하는 최대 빅매치, 캐나다-미국의 결승전으로 이번 대회가 마무리될 가능성도 높아진다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글