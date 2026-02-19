‘단풍잎 물결’ 캐나다 아이스하키, 체코 ‘반란’ 겨우 막았다

동계올림픽 ‘메인 이벤트’…NHL 스타들 12년 만에 출전해 주목

1만5000명 수용 경기장 거의 꽉 차…70% 이상이 캐나다 원정팬

압도적 응원 속 체코와 8강전 4 대 3 연장 승리…미국도 4강 올라

캐나다에서 아이스하키는 종교나 다름없다. 지난 19일 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 아이스하키 8강 캐나다-체코전이 열린 이탈리아 밀라노 남부의 산타줄리아 아이스하키 아레나에서는 그 열기를 고스란히 느낄 수 있었다.



경기장으로 향하는 지하철, 셔틀버스 등 가는 길목마다 붉은색 옷이 물결을 이뤘다.



캐나다 팬이 압도적으로 많았다. 약 1만5000명을 수용하는 경기장이 거의 찼는데 70% 이상이 캐나다 원정 팬이었다.



남자 아이스하키는 동계올림픽 메인 이벤트다. 하계올림픽의 마라톤처럼 동계올림픽 폐막일 마지막 경기는 늘 남자 아이스하키 결승전이다. 대회 최고의 흥행 카드이기도 하다.



동계올림픽에서는 어떤 종목 경기장에서든 아이스하키 유니폼을 입고 자국 선수들을 응원하는 팬들을 볼 수 있다. 상당수가 북미아이스하키리그(NHL)의 본고장인 캐나다, 미국 팬이다.



지하철에서 내려 셔틀버스를 타고 검색대를 통과해서도 한참을 대기해야 입장 가능한 아이스하키 경기장을 향한 여정에서는 놀이공원으로 향하는 듯한 흥분과 긴장의 표정들을 마주할 수 있었다.



이번 올림픽은 세계 최고 리그 NHL 선수들의 복귀 무대로 주목받았다. NHL 선수들의 동계올림픽 출전은 2014년 소치 대회 이후 12년 만이다.



특히 이날 경기는 토너먼트 시작인 8강전. 우승 후보 캐나다와 유럽 강호 체코가 만나 빅매치로 평가받았다. 조별리그에서는 캐나다가 5-0으로 완승했다. 캐나다 팬들에게는 강자의 여유가 있다. 금메달을 의심하지 않는 분위기다.



체코 팬들은 반란을 꿈꿨다. 1998 나가노 올림픽 4강에서 캐나다의 콧대를 한 번 꺾은 끝에 금메달을 딴 적이 있어서다. 경기장 앞에서 한 체코 팬이 캐나다 관중을 향해 “이번에는 우승할 것 같냐”며 묘한 농담을 던지자 여기저기에서 캐나다 팬들이 “우승은 우리 거”라며 유쾌하게 대응했다. 많은 경찰, 자원봉사자들이 배치됐지만 충돌은 없었다.



이날 캐나다는 체코를 연장 끝에 4-3으로 힘겹게 제치고 4강에 올랐다. 2-3으로 뒤지다 닉 스즈키(몬트리올)의 극적인 동점골로 연장에 간 뒤 미치 마너(베이거스)의 백핸드 슈팅으로 경기를 끝냈다. 캐나다의 네이선 매키넌(콜로라도)은 “힘든 경기였다. 조별리그 3경기를 모두 승리했는데, 지금 이런 역경을 지나가는 것도 겸손함을 유지하는 데 도움이 될 것”이라며 ‘강자의 자신감’을 보였다.



이날 경기를 찾은 한 미국 관중은 자신을 NFL 뉴욕 레인저스의 팬이라고 밝히며 “미국과 캐나다의 결승전을 기다린다”고 말했다. 4강 대진은 캐나다-핀란드, 미국-슬로바키아로 확정됐다. 전 세계가 기대하는 최대 빅매치, 캐나다-미국의 결승전으로 이번 대회가 마무리될 가능성도 높아진다.

