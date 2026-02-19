제주 동쪽서 규모 2.2 지진···기상청 “피해 없을 듯”

19일 오후 8시24분쯤 제주 제주시 동쪽 32km 지역에서 규모 2.2의 지진이 발생했다.

기상청에 따르면 진앙은 북위 33.52도, 동경 126.88도이며 발생 깊이는 9km다.

기상청은 지진 피해가 없을 것이라고 내다봤다.

오후 9시 기준 지진 관련 신고는 접수되지 않은 것으로 전해졌다.