본문 요약

미국 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인과의 연루 의혹을 받아온 영국 전 왕자 앤드루 마운트배튼 윈저가 19일 경찰에 체포됐다.

템스밸리 경찰은 앞서 앤드루가 2010년 윈저성 로열로지에서 엡스타인이 보낸 20대 여성과 하룻밤을 보냈다는 의혹과 관련한 정보를 인지하고 절차에 따라 검토하고 있다고도 밝혔다.

영국 왕실은 계속된 추문과 의혹 제기에 앤드루와 선을 그으면서 엡스타인 피해자들에 대한 위로를 표시해 왔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

‘왕자 박탈’ 영국 앤드루, 경찰에 체포···엡스타인 파일 연루 의혹 관련

입력 2026.02.19 21:39

수정 2026.02.19 21:45

  • 이영경 기자

찰스 3세 국왕 동생···지난해 10월 모든 훈작 박탈

성폭력 등 혐의 제기···정부 기밀정보 유출 의혹도

지난달 30일(현지시간) 미국 법무부가 제프리 앱스타인 사건 파일의 일부로 공개한 사진에서 영국의 앤드루 전 왕자가 바닥에 누워 있는 한 여성 위로 무릎을 꿇고 있다. 영국 경찰은 19일 공직 비위 혐의로 체포된 앤드루 전 왕자를 공무상 부정행위 혐의로 체포했다고 밝혔다. AFP연합뉴스

미국 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인과의 연루 의혹을 받아온 영국 전 왕자 앤드루 마운트배튼 윈저가 19일(현지시간) 경찰에 체포됐다.

로이터, AFP 통신에 따르면 템스밸리 경찰은 이날 찰스 3세 영국 국왕의 사유지인 노퍽 샌드링엄 영지에 있는 앤드루의 거처 우드팜을 급습해 공무상 부정행위 혐의로 그를 체포해 구금했다.

경찰은 성명에서 “철저한 평가를 거쳐 우리는 공무상 부정행의 의혹에 대한 수사에 착수했다”며 “버크셔와 노퍽에 있는 장소를 수색하고 있다”고 말했다.

BBC 방송은 경찰이 앤드루를 구금할 수 있는 기간은 최장 96시간이며 이를 연장하려면 치안법원의 승인이 필요하다고 전했다. 일반적으로는 12∼24시간 내로 기소 전 단계를 밟거나 석방 후 추가 수사를 결정하게 된다고 설명했다.

앤드루는 고 엘리자베스 2세 여왕의 차남이자 찰스 3세 국왕의 동생이다. 2001∼2011년 영국 무역 특사를 지냈으며, 왕실 업무에서는 엡스타인 연루 의혹이 제기된 2019년 손을 뗐다.

엡스타인의 피해자 중 한 명인 버지니아 주프레는 엡스타인이 10대였던 자신을 앤드루에게 인신매매했고, 그와 여러 차례 강제로 성관계를 가졌다고 증언했다.

지난해 10월 왕자 칭호와 모든 훈작이 박탈됐으며, 이후에도 추가 의혹이 이어졌지만 앤드루는 모든 혐의를 부인해왔다.

영국 전 왕자 앤드루 마운트배튼 윈저. AP연합뉴스

미 법무부가 최근 추가로 엡스타인 문건을 공개한 이후 앤드루가 2011년 정부 기밀 정보를 엡스타인에게 전달했다는 의혹도 제기됐다.

이 문건에는 앤드루로 추정되는 인물이 싱가포르, 홍콩, 베트남 방문 정보와 아프가니스탄 재건 투자 기회에 관한 기밀 정보를 엡스타인에게 전달한 2010∼2011년의 이메일이 포함됐다.

군주제 반대 단체 ‘리퍼블릭’은 이에 앤드루가 공무상 부정행위와 공무상 비밀 누설을 저지른 것으로 의심된다며 템스밸리 경찰에 그를 고발했다.

템스밸리 경찰은 앞서 앤드루가 2010년 윈저성 로열로지에서 엡스타인이 보낸 20대 여성과 하룻밤을 보냈다는 의혹과 관련한 정보를 인지하고 절차에 따라 검토하고 있다고도 밝혔다.

영국 왕실은 계속된 추문과 의혹 제기에 앤드루와 선을 그으면서 엡스타인 피해자들에 대한 위로를 표시해 왔다.

버킹엄궁은 지난 9일 성명을 내 “국왕은 말과 전례없는 행동으로써 마운트배튼 윈저 씨의 행위와 관련해 계속되는 의혹 제기에 깊은 우려를 표명했다”며 “문제의 구체적 주장은 마운트배튼 윈저 씨가 답할 일이나 템스밸리 경찰이 우리에게 요청한다면 그들을 지원할 준비가 돼 있다”고 말했다.

키어 스타머 총리는 이날 BBC와 인터뷰에서 앤드루 관련 질문에 “누구도 법 위에 있지 않다”며 법 절차에 따른 처리를 지지한다는 입장을 밝혔다.

[사이월드]미성년 여성으로 쌓아올린 ‘일그러진 제국’···‘괴물’은 말한다, 돈과 권력이면 뭐든 살 수 있다고

2019년 8월 미성년자 성착취 혐의로 복역하던 중 감옥에서 숨진 금융인 제프리 엡스타인이 남긴 순자산은 호화 저택과 카리브해의 섬들을 포함해 약 5억6000만달러(약 8133억원)에 달했다. 부유층의 자산 관리를 했다고는 하지만, 거대한 펀드를 운용한 적도 없고 운용 실적을 공개한 적도 없는 그는 어떻게 엄청난 규모의 재산을 모을 수 있었을까. 그는...

https://www.khan.co.kr/article/202602130043001

