이재명 대통령, 김형석 독립기념관장 해임제청안 재가

이재명 대통령이 19일 김형석 독립기념관장에 대한 해임제청안을 재가했다.

청와대에 따르면 이 대통령은 이날 김 관장에 대한 해임제청안을 재가했다.

앞서 국가보훈부는 지난해 9~10월 독립기념관을 상대로 한 특별감사를 진행했다. 감사 결과 김 관장이 무상으로 독립기념관 시설에서 기독교 예배를 보게 하거나 휴일에 업무추진비를 사용하는 등 14개의 비위 사실이 적발됐다. 김 관장은 관련 절차를 숙지하지 못했다며 재심을 청구했지만 보훈부가 기각하면서 감사 결과가 확정됐다.

독립기념관 이사회가 지난달 19일 해임 건의안을 의결했고, 권오을 보훈부 장관은 이달 초 김 관장에 대한 해임을 이 대통령에게 제청했다.

김 관장은 윤석열 정부에서 임명 될 때부터 뉴라이트 역사관으로 논란을 빚었다. 지난해 8월 광복 80주년 경축식 기념사에서 “우리나라의 광복을 세계사적 관점에서 보면 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물”이라고 주장해 비판을 받았다.

보훈부 대변인실은 이날 언론 공지를 통해 “독립기념관장은 19일 자로 해임됐다”며 “독립기념관장의 직무는 독립기념관 정관에 따라 선임 비상임이사가 대행할 예정”이라고 밝혔다.