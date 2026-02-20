“젤라또 먹고 싶어요” 신지아 의미있는 첫 올림픽 도전, 피겨 프리에서 개인 베스트

모든 연기를 마친 신지아(세화여고)는 주먹을 가볍게 쥐는 제스처로 만족감을 표시했다. 한국 피겨 스케이팅 여자 싱글의 신지아가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 프리 스케이팅에서 개인 최고점을 올렸다.

신지아는 20일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열리는 올림픽 여자 싱글 프리 스케이팅에서 기술점수(TES) 75.05점, 예술점수(PCS) 65.97점으로 합계 141.02점을 기록했다. 개인 베스트 점수다.

신지아는 쇼트 프로그램에서 기술점수(TES) 35.79점, 예술점수(PCS) 30.87점, 감점 1점 합계 65.66점을 얻어 14위에 랭크됐다. 신지아가 첫 점프 과제 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션을 시도하다가 넘어졌는데, 이날도 한 차례 점프 실수가 나왔다.

믹스트존에서 만난 신지아는 “실수가 나와 아쉽지만 그 부분을 빼면 제가 최선을 다해 스케이트를 탔다고 생각해서 후회 없는 경기로 남을 것 같다”며 홀가분한 듯 미소 지으며 말했다. 연기를 앞두고 다소 긴장했다는 신지아는 “제 순서를 기다리면서 음악을 들으며 프로그램을 생각했다. 또 내가 다음에 할 수 있는 점프를 ‘쉬운 점프다’라고 주문을 외우면서 탔더니 마음이 편해졌다. 그래서 마음껏 제 연기를 펼칠 수 있었다. 그 부분에서 만족스러워 기쁜 표정이 나왔다”며 “올림픽에서 제 개인 최고 점수를 세웠다는게 기쁘다”고 말했다.

그는 “아쉬운 부분도 많이 남았지만 그래도 뿌듯하다”며 “이렇게 올림픽에 출전하니 다음 올림픽에 대한 욕심도 커졌다”고 했다. 그러면서 “4년 뒤는 아직 잘 모르지만 지금보다 더 성장하고 단단한 선수가 됐으면 좋겠다”는 바람도 이야기했다.

이렇게 신지아의 첫 올림픽 일정은 마무리했다. 매일같이 반복되는 훈련 속에 먹고 싶은 것도 참아낸 긴 시간이었다. 신지아는 ‘하고 싶은게 있냐’는 물음에 “일단 코치님이 대회 끝나고 젤라또를 사주신다고 했다. 그거 먹으러 가고 싶다. 피스타치오 맛을 좋아한다”며 기분좋게 웃었다.