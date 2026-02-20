‘코스피 5600’ 시대 열렸지만 중복상장 영향에 대형주는 ‘유동 주식 가뭄’

최근 코스피 지수가 연일 상승하고 있지만 주식시장에 풀린 유동 주식 비율이 50%대에 그쳐 코스피의 역동성을 떨어뜨린다는 지적이 나온다. 과거 중복상장 과정에서 지배주주의 지배력 방어를 위해 그룹사가 지분을 유지해온 탓에 실제 투자자가 거래 가능한 주식 물량이 적기 때문이다. 국내 증시가 선진화되기 위해선 일본처럼 유동 주식비율을 높이려는 정책적 노력이 필요하다는 목소리가 커지고 있다.

기업정보분석 업체 에프엔가이드의 자료를 19일 분석한 결과, 코스피200 기업(200사·13일 기준)의 평균 유동 주식비율(유동 주식수/지수산정주식수)은 52.67%로 나타났다. 중국처럼 국가의 지분 보유 비중이 높은 신흥국보단 높지만, 주식 소유가 분산된 미국, 영국 등 선진국과 대만, 일본 등 보단 낮은 수준이다. 미국은 유동 주식 비율이 90% 이상, 영국·대만·일본 등은 70% 이상이다. 중국은 40% 미만이다.

유동 주식이란 특별관계인을 포함한 최대주주 지분, 자사주, 우리사주, 정부기관 보유 몫 등을 제외하고 실질적으로 시장에 풀리는 주식을 뜻한다. 유동 주식 비율이 낮다는 것은 그만큼 전체 상장주식 대비 기관·개인 투자자가 접근할 수 있는 물량이 적다는 뜻이다.

이중 유동 주식비율이 50%에도 미치지 않는 상장사는 89사(44.5%)였고, 35%보다 낮은 상장사도 30사(15%)나 됐다. 대부분 지배주주가 존재하는 국내 기업 특성상 유동 주식비율은 높지 않지만, 문제는 이를 고려해도 그룹 산하 대형주의 유동 주식비율이 너무 낮다는 것이다. 시총 4위 LG에너지솔루션부터 HD현대중공업, 현대오토에버, 카카오페이, SK바이오사이언스, 두산로보틱스 등은 유동 주식비율이 모두 35% 미만이었다.

전문가들은 한국 상장사가 특히 유동 주식 비율이 낮은 배경으로 지배구조, 특히 중복상장(모자회사 동시상장) 영향으로 본다. 실제로 유동 주식 비율이 낮은 기업 대부분은 중복상장이 활발했던 2010년대 말~2020년대 초 코스피에 상장된 그룹의 자회사·손자회사다. 상장 당시 중복상장 논란이 제기됐다.

박주근 리더스인덱스 대표는 “총수 일가가 알짜기업으로 (상장을 통해) 자본시장의 돈을 끌어오면서 지배권은 유지하고, 승계비용을 줄이고 싶은 욕심을 채울 수 있는 것이 중복상장”이라며 “중복상장을 하면 유동 주식수가 낮아진다”고 말했다.

공정거래법상 지주회사는 상장 자·손자회사에 대해 의무지분율(30%) 요건을 충족해야 한다. 또 총수일가가 승계과정에서 지배력 유지를 위해 손자회사 등에 대해 내부 지분율을 높이는 방식으로 대응하다보니 유동 주식이 부족해진다는 것이다.

유동 주식이 부족하면 투자자의 입김이 약해 지배주주에 휘둘리기 쉽고, 기관투자가의 투자 유입도 제한된다. 이 때문에 한국과 비슷하게 지배주주의 영향력이 큰 인도, 일본 등은 지수 유지 기준으로 최소 유동 주식비율 요건을 두고 있다.

2022년 자본시장 개혁을 했던 일본의 경우 최상위 시장인 프라임에 속한 상장사는 유동 주식비율을 최소한 35%로 제시했다. 일본은 상호출자 문화로 기업간 우호지분(백기사)을 두고 있는 경우가 많았는데, 35%라는 기준을 통해 시장에 우호지분을 풀도록 유도한 것이다.

이남우 한국기업거버넌스포럼 회장은 “기업이 공개를 해서 일반 주주를 받아들이는 것이 상장의 기본 원칙인데, 유동물량이 적으면 결국 의미가 없다”며 “인위적으로 유동 주식비율을 늘리는 건 쉽지 않지만, 일본처럼 원칙을 강하게 적용하고 유동 주식비율을 높여야 한다”고 말했다.

경제협력개발기구(OECD)도 지난해 발표한 ‘아시아 자본시장 보고서’에서 아시아 증시의 선진화를 위해선 “증시에 더 높은 유동 주식비율 요건을 적용해 시장의 유동성을 제고하는 것이 필요하다”고 권고했다.