트럼프 “이란과 합의 불발시 나쁜일 있을것”···“열흘, 보름이 거의 최대”

도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 이란과의 핵 협상에서 합의를 이뤄야 한다면서 그렇지 않으면 “나쁜 일”이 일어날 것이라고 경고했다. 트럼프 대통령은 이란에 핵 합의 시한으로 최대 보름을 제시했다.

다만 트럼프 대통령은 지난해 6월 이란의 핵시설을 공습하기 전 ‘2주일’ 시한을 언급하고도 그보다 이른 시점에 기습 작전을 감행한 바 있어, 이번에도 전격 군사작전에 돌입할 가능성을 배제하긴 어려워 보인다.

트럼프 대통령은 이날 미 워싱턴 DC ‘도널드 트럼프 평화 연구소’에서 열린 평화위원회 첫 이사회 회의 연설에서 현재 진행 중인 미국과 이란 대표단의 핵 협상을 거론하면서 이같이 밝혔다.

트럼프 대통령은 “(미국과 이란) 양측은 좋은 관계를 유지하고 있다. 좋은 대화가 이뤄지고 있다”면서 “지난 수년간 이란과 의미 있는 합의를 하는 것이 쉽지 않다는 것이 입증됐지만 우리는 의미 있는 합의를 해야 한다. 그렇지 않으면 나쁜 일이 일어날 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 지난해 6월 미국이 이란의 핵 시설을 기습 타격한 일을 언급하면서 “이제 우리는 한 걸음 더 나아가야 할 수도 있고, 아닐 수도 있다”며 “아마도 우리는 합의를 할 것이다. 여러분은 아마도 앞으로 열흘 안에 결과를 알게 될 것”이라고도 했다.

‘한 걸음 더 나간다’는 말은 작년 6월 미군의 이란 상대 공격에 비해 공격 대상의 범위가 확대될 수 있음을 시사한 것으로 풀이된다. 지난해 공습은 이란 핵시설에 대한 ‘외과수술식’ 정밀 타격으로 평가돼 왔다.

트럼프 대통령은 “이란은 핵무기를 가질 수 없다. 아주 간단하다”며 “그들이 핵무기를 보유한다면 중동은 평화를 가질 수 없다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이후 조지아주로 향하는 대통령전용기(에어포스원)에서 취재진과 만나 “우리는 어떤 식으로든 합의를 할 것”이라고 밝혔다고 백악관 풀 기자단이 전했다. 그는 이날 오전 언급한 ‘10일’에 대해선 “충분한 시간일 것”이라면서 “10일이나 15일. 거의 최대한도”라고 말했다.

미국은 이란과 핵 협상을 진행하는 과정에서 중동에 항공모함 전단을 포함한 군사력을 배치하는 등 압박을 이어가고 있다. 전날부터는 미국이 2003년 이라크 침공 이후 최대 규모의 군사력을 중동에 집결시켰으며, 당장 이번 주말에도 타격이 가능하다는 보도가 나오면서 긴장감이 높아진 상황이다.

앞서 트럼프 대통령은 지난해 6월 이란 핵시설 3곳을 겨냥한 ‘한밤의 망치’(Midnight Hammer) 작전을 명령하기에 앞서 그달 19일 2주일 시한을 제시한 적이 있다. 이후 미국이 이틀 뒤인 그달 21일 이란 공격에 나서면서 트럼프 대통령의 기한 언급은 ‘연막전술’이었다는 분석이 나오기도 했다.