시련 딛고 올림픽 첫 출전 이해인, 프리서도 시즌 최고점 “굉장히 떨렸어요”

기술·예술점수 합계 140.49점 ‘전체 8위’로 빛나는 성과

이해인(고려대)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 피겨 프리 스케이팅에서도 시즌 최고점을 찍었다.

이해인은 20일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 74.15점, 예술점수(PCS) 66.34점으로 합계 140.49점을 받았다. 이해인의 시즌 최고점이다. 이해인은 옆으로 눕는 동작으로 연기를 마무리하고선 모든 것을 쏟아냈다는 듯 그대로 누웠다.

이해인은 앞서 쇼트 프로그램에서 TES 37.61점과 PCS 32.46점을 합쳐 70.07점을 시즌 베스트 점수를 새로 쓰며 9위에 올랐다. 이날 결과로 전체 8위라는 의미 있는 성적을 남겼다.

이해인은 믹스트존에서 “오늘은 앞서 쇼트 프로그램보다 더 많이 떨렸다. 그래도 차분하게 끝까지 해낸 제 자신을 너무 칭찬해주고 싶다”며 “첫 올림픽을 이렇게 무사히 마무리할 수 있어 기분 좋다”고 소감을 밝혔다. “굉장히 떨려서 티가 많이 났을 것이라고 생각하는데 아니라고 하셔서 다행”이라는 이해인은 시종일관 밝은 표정으로 연기를 소화했다. 그는 “연기하는 동안은 저만의 시간이라 생각한다. 그 시간을 소중하게 여기고 최대한 즐기려고 노력했다”며 “큰 대회지만 작은 부분도 소중하다고 생각하니 웃음이 났던 것 같다”고 설명했다.

이해인은 “정말 시즌 초반과 비료하면 그래도 많이 발전된 모습이라고 생각한다. 좀 잘 안 되는 순간이나 대회에서 좀 아쉬운 결과가 나왔을 때도 처지지 않으면서 보완하고 연구한 내 자신을 칭찬하고 싶다”고 우여곡절 끝에 나선 첫 올림픽 도전을 정리했다.

개인 목표는 달성햇다. “쇼트 프로그램에서 시즌 베스트 점수를 기록한 뒤 프리에서도 시즌 베스트 점수를 세우면 좋겠다고 생각했는데 목표를 다 아뤘다”고 기뻐한 이해인은 “연기가 굉장하거나 완벽하지 않았지만 제가 보완하고 싶었던 부분을 잘 보여준 것 같아 기쁘다”고 이야기했다.

평소 그림, 글쓰기, 사진 등 다양한 취미를 즐기는 이해인은 올림픽 기간 그림을 그리며 멘털의 다잡았다. 이해인은 “오늘 연습을 마친 뒤 숙소로 돌아오면서 노을이 너무 예뻐 사진을 찍었다. 그런 걸 보며 마음도 조금 편안해졌다”며 “올림픽이라는 소중한 기회에서 여러가지 분산되는 것도 좋지 않다고 하지만 너무 앞만 보기 보다 풍경도 보는 여유가 있다면 마음이 편안해서 좋은 연기가 나올 것이라고 생각한 것 같다”고 했다. 그러면서 “우리 선수들을 그린 그림들도 완성을 했는데 빨리 보여드리면 좋겠다”며 활짝 웃었다.

이해인은 “엄마가 경기를 보러 오셨는데 엄마가 많이 기뻐하셨으면 좋겠다”고 했다. 또 “저를 응원해 주신 많은 분들에게 너무 감사하다는 말을 전하고 싶다”고 했다. 올림픽 일정을 마무리한 이해인은 ‘선수’로서는 잠시 쉼표를 찍는다. 당분간 또래 학생의 삶을 산다. 이해인은 “엄마랑 아이스크림을 먹으러 가고 싶다”고 했다.

그러면서 더 커진 꿈도 이야기했다. “스케이트를 오래오래 타고 싶다. 당장 4년 뒤 올림픽 출전이 목표는 아니다. 하루하루 건강하게 열심히 스케이트를 타는게 목표인데, 될 수 있다면 다시 올림픽에 도전하고 싶다.”