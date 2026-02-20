이 대통령 “원윤종 IOC 선수위원 선출 환영…활동 뒷받침할 것”

이재명 대통령은 20일 아시아 최초 올림픽 봅슬레이 메달리스트인 원윤종 선수가 국제올림픽위원회(IOC) 선수위원으로 선출된 데 대해 “진심으로 축하한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 자신의 페이스북을 통해 “대한민국 봅슬레이의 전설 원윤종 선수가 IOC 선수위원으로 선출됐다”며 “태권도 금메달리스트 문대성, 탁구 금메달리스트 유승민 선수에 이어 대한민국의 세 번째 IOC 선수위원”이라고 했다.

이 대통령은 “열한 명의 후보 가운데 단 두 명만이 신규 선출되는 치열한 경쟁 속에서 최다 득표로 1위에 오른 것은 그간 국제무대에서 원윤종 선수가 보여준 리더십과 신뢰, 그리고 진정성을 여실히 보여주는 결과라고 생각한다”고 말했다.

이 대통령은 “이제 원 선수는 IOC 선수위원으로서 전 세계 운동선수들의 권익을 대변하고, 스포츠를 통한 평화와 연대의 가치를 확산하는 데 큰 역할을 하게 될 것”이라며 “풍부한 경험과 균형 잡힌 시각을 바탕으로 미래 세대를 위한 책임 있는 스포츠 환경 조성에 앞장서 주시길 기대한다”고 밝혔다.

이 대통령은 그러면서 “정부 역시 IOC 선수위원으로서의 활동을 적극 뒷받침하며, 세계 스포츠 발전과 선수 보호를 위한 국제 논의에 책임 있게 참여하겠다”고 강조했다.

원 선수는 2018년 평창 동계올림픽 4인승 봅슬레이에서 은메달을 획득하며 아시아 최초로 봅슬레이 올림픽 메달을 따낸 바 있다. 원 선수는 이후 국제봅슬레이스켈레톤연맹 선수위원, 대한체육회 선수위원, 2024 강원 동계청소년올림픽 선수위원장 등을 맡아 활동해 왔다.