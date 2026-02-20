창간 80주년 경향신문

미 전문가들 “일본의 선제적 대미투자, 한국에 부담···트럼프 정부가 양국 비교할 수도”

경향신문

본문 요약

다카이치 사나에 일본 총리가 이끄는 자민당의 총선 압승과 선제적인 대미 투자 이행이 한국을 향한 미국의 압박을 더하는 결과로 이어질 수 있다는 분석이 미국 전문가들 사이에서 나왔다.

여 석좌는 "트럼프 정부는 '일본은 이미 합의를 이행해 투자가 들어오고 있다. 한국의 상황은 어디까지 와 있나. 우리는 아직 투자를 기다리고 있다'고 말할 수 있다"고 전망했다.

여 석좌는 "지난해 여름으로 돌아가 보면, 한국과 일본은 트럼프 행정부가 더 많은 투자를 원했던 매우 유사한 상황에 있었다. 그러나 그 투자를 어떻게 구조화했는지에선 차이가 있었다"고 분석했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

미 전문가들 "일본의 선제적 대미투자, 한국에 부담···트럼프 정부가 양국 비교할 수도"

입력 2026.02.20 08:19

  • 조문희 기자

지난해 10월28일 일본 요코스카 미 해군 기지에 정박 중인 항공모함 함상에 다카이치 사나에 일본 총리(왼쪽)와 도널드 트럼프 미국 대통령이 함께 올라가 있다. AP연합뉴스

지난해 10월28일 일본 요코스카 미 해군 기지에 정박 중인 항공모함 함상에 다카이치 사나에 일본 총리(왼쪽)와 도널드 트럼프 미국 대통령이 함께 올라가 있다. AP연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리가 이끄는 자민당의 총선 압승과 선제적인 대미 투자 이행이 한국을 향한 미국의 압박을 더하는 결과로 이어질 수 있다는 분석이 미국 전문가들 사이에서 나왔다.

필립 럭 전략국제문제연구소(CSIS) 경제프로그램국장은 19일(현지시간) CSIS 주최 토론회에서 “일본은 (대미 투자) 5000억달러 합의를 갖고 실질적·가시적인 투자를 가장 먼저 단행했다”며 이로 인해 “한국과 다른 국가들에 더 많은 압력이 가해지고 있다”고 말했다.

럭 국장은 “(미국과의) 양자 관계 측면에서 보면, 일본은 미국의 다른 많은 파트너에 비해 가장 좋은 위치에 있다”며 “일본은 신중함을 유지하면서도 충분히 빠르게 움직이고 있다”고 평가했다.

럭 국장은 특히 일본의 대미 투자 제1호 프로젝트 분야인 인공 다이아몬드 제조, 미국산 원유 수출 인프라, 가스 화력발전 등과 관련해 “그들이 원래 투자하려고 했던 것들에만 실제로 투자하고 있다”고 말했다. 럭 국장은 한국의 경우 “미국의 우선순위와 크게 상충하는 디지털 서비스와 디지털 시장 규제를 채택하고 있다”며 “일본은 훨씬 미묘한 차이가 있는 접근을 취하고 있다. 그것은 (미국의) 구미에 맞는 것”이라고 짚었다.

앤드류 여 브루킹스연구소 한국석좌는 “트럼프 행정부는 (대미 투자 관련) 한국과 일본을 비교하며 ‘도쿄가 뭘 하고 있는지 보라’고 말할 가능성이 있다”고 예상했다. 여 석좌는 “트럼프 정부는 ‘일본은 이미 합의를 이행해 투자가 들어오고 있다. 한국의 상황은 어디까지 와 있나. 우리는 아직 투자를 기다리고 있다’고 말할 수 있다”고 전망했다.

여 석좌는 “지난해 여름으로 돌아가 보면, 한국과 일본은 트럼프 행정부가 더 많은 투자를 원했던 매우 유사한 상황에 있었다. 그러나 (양국이) 그 투자를 어떻게 구조화했는지에선 차이가 있었다”고 분석했다. 그는 “한국의 경우 (일본보다) 더 나은 합의를 했다고 느꼈고, 연간 200억달러를 일종의 상한선으로 하는 투자를 구조화할 수 있었다”면서도 “그러나 일본이 몇몇 합의를 체결하면서 한국에 약간 부담으로 돌아오고 있다”고 했다.

강경한 우익 민족주의 성향의 다카이치 내각이 우려 만큼 한국 정부와 큰 마찰을 빚지는 않을 것이라는 관측도 나왔다.

여 석좌는 “이재명 대통령은 몇 년 간 반일 발언을 해왔고, 일본을 비판했다. 그는 (2차 대전) 전시 노동자 문제에 대해 일본에 사과와 배상을 요구했다. 그것이 그가 내세웠던 일종의 정치적 기반이었다”면서도 이 대통령이 집권 이후로는 “한일 관계와 한미일 관계에 대해 매우 실용적이다. 그것이 북한과 중국에 대한 억제에 초점을 맞추고 있는 한 그렇다”고 진단했다.

여 석좌는 다카이치 총리에 대해서도 “우리가 걱정할 한 가지는 일본의 (‘전쟁 가능한 국가’로의) 헌법 개정 문제에 대한 한국인들의 우려”라며 “다카이치는 이를 잘 조율하려 노력하고 있다”고 평가했다. 또 “다케시마(일본이 주장하는 독도 명칭)의 날이 2월 22일로 곧 다가온다. 그러나 다카이치는 그 기념행사에 각료를 보내지 않겠다고 말했다”며 “이는 1년 전 선거운동 당시 그녀가 (각료를 파견)하겠다고 말했던 것과는 다른 입장”이라고 짚었다.

앞서 다카이치 총리는 자민당이 압도적 의석을 확보한 이달 초 총선 결과를 토대로 지난 18일 총리로 재선출됐다. 일본과 미국 정부는 이에 앞서 미국 시간으로 17일 일본의 대미 투자 약속 5500억달러(약 798조원) 중 350억달러에 해당하는 제1호 투자처를 발표했다.

