트럼프, 자신이 주도하는 '평화위' 설명하며 "한국도 가자 지원 모금행사 참여"

경향신문

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 19일 자신이 주도하는 평화위원회에서 가자지구 재건 지원에 참여하는 국가 중 하나로 한국을 언급했다.

트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC에서 주재한 가자지구 평화위원회 첫 이사회 회의에서 국제사회의 가자지구 지원 노력을 설명하면서 "일본이 방금 원조자금 모금행사를 주최하겠다고 약속했는데 이건 매우 큰 행사가 될 것"이라며 이같이 밝혔다.

트럼프 대통령은 "이 행사는 이미 성공적"이라면서 "한국, 필리핀, 싱가포르 등을 포함해 역내 다른 국가들이 참여할 것"이라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

트럼프, 자신이 주도하는 ‘평화위’ 설명하며 “한국도 가자 지원 모금행사 참여”

입력 2026.02.20 09:04

수정 2026.02.20 09:18

  • 조문희 기자

도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 워싱턴DC 소재 ‘도널드 트럼프 평화연구소’에서 열린 평화위원회 회의에 참석해 있다. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 워싱턴DC 소재 ‘도널드 트럼프 평화연구소’에서 열린 평화위원회 회의에 참석해 있다. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 자신이 주도하는 평화위원회에서 가자지구 재건 지원에 참여하는 국가 중 하나로 한국을 언급했다.

트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC에서 주재한 가자지구 평화위원회 첫 이사회 회의에서 국제사회의 가자지구 지원 노력을 설명하면서 “일본이 방금 원조자금 모금행사를 주최하겠다고 약속했는데 이건 매우 큰 행사가 될 것”이라며 이같이 밝혔다.

트럼프 대통령은 “이 행사는 이미 성공적”이라면서 “한국, 필리핀, 싱가포르 등을 포함해 역내 다른 국가들이 참여할 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 그러면서 “난 중국도 참여할 예정이라는 것을 알고 있으며 러시아도 참여할 것이라 생각한다”고 했다.

트럼프 대통령의 설명대로라면 한국 정부는 일본이 개최하는 행사에 참석해 가자지구 재건을 위해 일정 금액을 공여하겠다는 계획을 밝힐 것으로 예상된다.

평화위는 당초 가자지구 전쟁 종식과 재건을 완료할 때까지 이 지역을 통치할 최고 의사결정 기구로 구상돼 지난 1월 출범했다. 트럼프 대통령이 의장을 맡았으며, 정식 회원으로 참여한 국가는 20여개국이다. 한국은 이번 회의에 비가입국인 ‘옵서버’ 자격으로 참여했다.

트럼프 대통령은 세계 각국에 평화위 참여와 재건 자금 제공을 타진하고 있다. 이날 카자흐스탄, 아제르바이잔, 아랍에미리트(UAE), 모로코, 바레인, 카타르, 사우디아라비아, 우즈베키스탄, 쿠웨이트 등 9개국이 총액 70억달러 이상을 공여하기로 했다.

