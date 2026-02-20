창간 80주년 경향신문

고지대 주민들, 걱정없이 물 쓴다···동작구, 까치산 배수지 건설

경향신문

고지대 주민들, 걱정없이 물 쓴다···동작구, 까치산 배수지 건설

입력 2026.02.20 09:20

수정 2026.02.20 09:29

까치산 배수지를 통해 수돗물을 공급받게 되는 지역 위치도. 동작구 제공

까치산 배수지를 통해 수돗물을 공급받게 되는 지역 위치도. 동작구 제공

서울 동작구가 사당동 고지대의 수돗물 공급 안정성 강화를 위해 까치산 일대에 배수지를 건설한다고 20일 밝혔다.

현재 서울 전체의 약 96% 지역은 배수지 자연낙차 방식으로 수돗물을 공급받고 있다. 나머지 4%에 포함되는 사당 2~5동은 지금까지도 방배 배수지에서 펌프를 활용한 급수 방식에 의존해왔다.

이로 인해 사용량이 급증하는 시간대에는 수압이 낮아지고, 정전·누수 등 사고 발생시 단수가 불가피해 주민 불편이 이어졌다.

구는 사당동 일대 재개발·재건축 등 도시정비사업으로 인해 향후 급격한 인구 증가가 예상되는 만큼 사전에 미리 까치산배수지 건설사업을 추진하기로 했다.

이번에 조성되는 배수지는 총 5000t 규모로, 2028년 완공시 1만7000여 가구의 수돗물 공급방식이 자연낙차 방식으로 전환된다. 물부족 사태나 고지대 저수압 문제 등이 해결될 전망이다.

또 정전·송수관로 파손시 12시간 이상 비상급수가 가능해 안정적인 급수 체계를 유지할 수 있을 것으로 보인다.

박일하 동작구청장은 “안정적인 급수는 주민 일상과 직결되는 매우 중요한 사안”이라며 “까치산 배수지 건설로 사당동 주민들이 안심하고 물을 사용할 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.

댓글