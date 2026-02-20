서울 동작구가 사당동 고지대의 수돗물 공급 안정성 강화를 위해 까치산 일대에 배수지를 건설한다고 20일 밝혔다.

현재 서울 전체의 약 96% 지역은 배수지 자연낙차 방식으로 수돗물을 공급받고 있다. 나머지 4%에 포함되는 사당 2~5동은 지금까지도 방배 배수지에서 펌프를 활용한 급수 방식에 의존해왔다.

이로 인해 사용량이 급증하는 시간대에는 수압이 낮아지고, 정전·누수 등 사고 발생시 단수가 불가피해 주민 불편이 이어졌다.

구는 사당동 일대 재개발·재건축 등 도시정비사업으로 인해 향후 급격한 인구 증가가 예상되는 만큼 사전에 미리 까치산배수지 건설사업을 추진하기로 했다.

이번에 조성되는 배수지는 총 5000t 규모로, 2028년 완공시 1만7000여 가구의 수돗물 공급방식이 자연낙차 방식으로 전환된다. 물부족 사태나 고지대 저수압 문제 등이 해결될 전망이다.

또 정전·송수관로 파손시 12시간 이상 비상급수가 가능해 안정적인 급수 체계를 유지할 수 있을 것으로 보인다.

박일하 동작구청장은 “안정적인 급수는 주민 일상과 직결되는 매우 중요한 사안”이라며 “까치산 배수지 건설로 사당동 주민들이 안심하고 물을 사용할 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.