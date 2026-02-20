창간 80주년 경향신문

트럼프, 오바마 ‘외계인 존재’ 발언에 “해선 안 될 기밀누설” 공격

경향신문

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 버락 오바마 전 대통령의 외계인의 존재 관련 공개 발언을 겨냥해 "기밀을 누설했다"고 비판했다.

트럼프 대통령은 19일 조지아주로 이동하는 대통령 전용기 에어포스원에서 외계인의 존재를 보여주는 증거를 본 적이 있느냐는 질문에 "그들이 진짜 있는지 아닌지 나는 모르겠다"며 이같이 말했다고 로이터 통신 등이 전했다.

트럼프 대통령은 그러면서 오바마 전 대통령의 최근 외계인 관련 발언과 관련해 "그는 기밀을 누설했다. 그는 그렇게 하면 안 된다"면서 "그는 큰 실수를 저질렀다"고 비난했다.

트럼프, 오바마 '외계인 존재' 발언에 "해선 안 될 기밀누설" 공격

입력 2026.02.20 09:22

  • 조문희 기자

도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 미 조지아주 롬에 소재한 철강업체 쿠사 스틸 공장에서 연설하고 있다. EAP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 버락 오바마 전 대통령의 외계인의 존재 관련 공개 발언을 겨냥해 “기밀을 누설했다”고 비판했다.

트럼프 대통령은 19일(현지시간) 조지아주로 이동하는 대통령 전용기 에어포스원에서 외계인의 존재를 보여주는 증거를 본 적이 있느냐는 질문에 “그들이 진짜 있는지 아닌지 나는 모르겠다”며 이같이 말했다고 로이터 통신 등이 전했다.

트럼프 대통령은 그러면서 오바마 전 대통령의 최근 외계인 관련 발언과 관련해 “그는 기밀을 누설했다. 그는 그렇게 하면 안 된다”면서 “그는 큰 실수를 저질렀다”고 비난했다. 다만 그는 오바마 전 대통령의 발언 중 어떤 부분이 기밀이었는지에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았다.

앞서 오바마 전 대통령은 지난 14일 공개된 팟캐스트에서 외계인 존재 여부에 관한 진행자 질문에 “그들은 실재한다”고 답해 온라인에서 파장을 불렀다.

오바마 대통령은 “51구역에 외계인을 숨겨놓지도 않았고, 거대한 지하 시설이 있는 것도 아니다”라고 말하기도 했다. 51구역은 네바다주사막 지역에 있는 미 공군 시설로, 미국 정부가 외계인과 외계 비행체를 비밀리에 연구하는 장소라는 음모론의 소재가 돼 왔다.

자신의 발언이 논란이 되자 오바마 전 대통령은 다음날 자신의 인스타그램 계정에서 “우주는 매우 광대하기 때문에 통계적으로 어딘가에 생명체가 존재할 가능성은 높다”며 자신의 발언 취지를 설명했다. 그러면서 그는 “(대통령) 재임 기간 외계 생명체가 미국과 접촉했다는 어떠한 증거도 보지 못했다. 정말이다”라며 음모론에는 선을 그었다.

버락 오바마 미국 전 대통령 인스타그램 갈무리. 게시글 마지막 부분에 “대통령 재임 기간 외계 생명체가 미국과 접촉했다는 어떠한 증거도 보지 못했다. 정말이다”라는 문장이 적혀 있다.

