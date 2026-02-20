창간 80주년 경향신문

이 대통령, 다주택 대출 '연장·대환' 규제 검토 지시…"부동산공화국 반드시 혁파"

경향신문

본문 요약

이재명 대통령은 20일 "기존 다주택에 대한 대출 연장 및 대환 현황과 이에 대한 확실한 규제 방안 검토를 내각과 비서실에 지시했다"고 밝혔다.

이 대통령은 "왜 RTI 규제만 검토하는가"라며 "대출 기간 만료 후에 하는 대출 연장이나 대환 대출은 본질적으로 신규 대출과 다르지 않다"고 지적했다.

이 대통령은 "기존 다주택에 대한 대출 연장이나 대환도 신규 다주택 구입에 가하는 대출 규제와 동일해야 공평하지 않을까요"라며 "일거에 대출을 완전히 해소하는 것이 충격이 너무 크다면 1년 내 50%, 2년 내 100% 해소처럼 최소한의 기간을 두고 점진적으로 시행할 수도 있다"고 밝혔다.

입력 2026.02.20 09:31

수정 2026.02.20 09:35

입력 2026.02.20 09:31

수정 2026.02.20 09:35

  • 이유진 기자

이재명 대통령이 19일 오후 청와대 여민관에서 열린 대통령 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 19일 오후 청와대 여민관에서 열린 대통령 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령은 20일 “기존 다주택에 대한 대출 연장 및 대환(대출) 현황과 이에 대한 확실한 규제 방안 검토를 내각과 비서실에 지시했다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 ‘금융당국이 임대사업자 대출 만기 연장 시 임대소득 대비 이자상환비율(RTI) 규제 적용을 검토하고 있다’는 내용의 기사를 공유하며 이같이 말했다.

이 대통령은 “왜 RTI 규제만 검토하는가”라며 “대출 기간 만료 후에 하는 대출 연장이나 대환 대출은 본질적으로 신규 대출과 다르지 않다”고 지적했다.

이 대통령은 “기존 다주택에 대한 대출 연장이나 대환도 신규 다주택 구입에 가하는 대출 규제와 동일해야 공평하지 않을까요”라며 “일거에 대출을 완전히 해소하는 것이 충격이 너무 크다면 1년 내 50%, 2년 내 100% 해소처럼 최소한의 기간을 두고 점진적으로 시행할 수도 있다”고 밝혔다.

이 대통령은 “‘국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국’을 위해, 부동산 불로소득 공화국은 반드시 혁파해야 한다”며 “대한국민은 합니다. 대한민국은 합니다”라고 말했다.

앞서 이 대통령은 지난 13일에도 다주택자 대출 규제를 강화하겠다는 의지를 표한 바 있다. 그는 엑스에 올린 ‘다주택자들의 기존 대출은 만기가 되면 어떻게 처리해야 할까요’라는 제목의 글에서 “양도세까지 깎아주며 수년간 기회를 줬는데도 다주택을 해소하지 않고 버틴 다주택자들에게 대출 만기가 됐는데도 그들에게만 대출 연장 혜택을 추가로 주는 것이 공정하겠나”라고 말했다.

