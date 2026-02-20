30분 만에 조기 마감 ‘경기 극저신용대출’ 신청자 74% “생활비 용도”

경기도가 금융 취약계층을 대상으로 시행하는 ‘극저신용대출 2.0’의 신청자 10명 중 7명 이상이 생활비 용도로 대출을 신청한 것으로 나타났다.

20일 경기도가 공개한 ‘경기 극저신용대출 2.0’ 신청자 2195명을 분석한 결과를 보면, 신청자들은 대출 용도로 ‘생활비’(74%)를 가장 많이 꼽았다. 이어 ‘기존 채무 상환’(11%), ‘의료·주거비’(10%) 등을 들었다. 도는 “다수 신청자가 일상적인 생계유지와 채무 부담 해소를 위해 긴급 자금이 필요한 상황임을 보여주는 것”이라고 설명했다.

예상 상환기간으로는 ‘1년 이상 5년 이내’가 62%를 차지해 신청자 다수가 일정 기간 내 상환 의지를 갖고 있는 것으로 분석됐다.

극저신용대출 2.0은 19세 이상 저신용(신용평점 하위 10% 이하) 도민 등을 대상으로 10년 만기 연 1% 저금리로 50만~200만원 대출을 지원하는 사업이다.

이번 분석 결과에서는 또 신청자 중 23%에 해당하는 498명이 고금리 대출을 이용한 적이 있다고 답했다. 또 130명(6%)은 불법사금융 경험이 있었다.

앞서 지난 11일 이뤄진 극저신용대출 2.0 신청자 1차 접수는 30분 만에 조기 마감됐다. 경기도는 5월, 9월, 12월에 2~4차 접수를 할 예정이며 자세한 내용은 경기도와 경기복지재단 홈페이지를 통해 안내할 계획이다.

김진효 도 복지정책과장은 “개인의 의지만으로 해결하기 어려운 구조적 금융취약 상황에 놓인 도민들이 다시 일어설 수 있도록 금융·고용·복지를 연계한 통합 지원을 더욱 강화할 계획”이라며 “아울러 불법사금융 피해자 등 긴급성과 취약성이 높은 도민에 대해 일정 부분 우선적으로 배려하는 방안도 검토하고 있다”고 말했다.