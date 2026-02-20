공문까지 위조해 물품 구매 유도···충남소방본부, 주의·신고 당부

소방본부 공문을 위조해 소방용품 구매를 유도하는 사례가 발생하고 있어 주의가 요구된다.

20일 충남소방본부에 따르면 최근 도내 종교시설에 소방본부를 사칭해 소방용품 도입을 안내하는 허위 공문이 발송됐다.

발송된 공문에는 “소방청 ‘겨울철 소방안전대책’ 및 본부 ‘종교시설 화재안전 강화 방침’에 따라 질식소화포 등 안전 장비 비치를 적극 권장한다”는 내용이 담겨 있다.

또 질식소화포의 도입 권장 사양과 함께 ‘혁신제품 인증 질식소화포 공급 현황’이라며 업체 2곳의 연락처가 기재돼 있었다.

공문에는 “본 질식소화포 도입과 관련해 발생하는 비용은 추후 정부 지원 예산으로 사후 정산될 예정”이라는 안내도 적혀 있었다.

위조된 공문에는 충남소방본부장 직인까지 찍혀 있었다. 공문이 전달된 종교시설에는 위조된 공무원증 사진이 포함된 구매 유도 문자도 전송된 것으로 파악됐다.

충남소방본부은 이와 관련해 “소방기관은 어떤 경우에도 공문을 보내 특정 물품 구매를 요구하거나 판매처를 알선하지 않는다”며 “그런 연락을 받으면 즉시 112에 신고하거나 관할 소방서에 사실 여부를 확인해야 한다”고 당부했다.

송호선 충남소방본부장은 “공문서 위조 등 사칭 수법이 갈수록 교모해지고 있다”며 “피해가 발생하지 않도록 예방 홍보와 관리를 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.