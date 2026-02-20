이 대통령, 27일 전북서 타운홀미팅 개최…“5극3특 균형전략 핵심 축”

이재명 대통령이 오는 27일 전북특별자치도에서 타운홀미팅을 연다.

이 대통령은 20일 페이스북에 “전통과 첨단이 공존하는 생명의 땅, 전북특별자치도에서 뵙겠다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “전북은 문화와 역사, 관광의 보고이자 대한민국의 미래를 이끌 전략 산업의 씨앗을 고루 품은 곳”이라며 “K-푸드와 농생명 바이오, 피지컬 AI(인공지능), 재생에너지 그리고 새만금에 이르기까지 식량안보와 에너지 전환이라는 국가적 과제를 동시에 책임질 수 있는 잠재력을 갖추고 있다”고 했다.

이 대통령은 “그러나 그동안 이러한 강점이 일자리 창출과 인구 증가, 지역 활력으로 충분히 이어지지 못한 아쉬움도 있었다”며 “이제 청년이 떠나지 않고, 기업이 뿌리내리며, 산업과 지역이 선순환하는 새로운 전북의 발전 모델을 만들어가야 한다”고 말했다.

이 대통령은 “정부는 전북을 ‘5극 3특’ 균형 발전 전략의 핵심축으로 확고히 세워, 미래 산업을 주도하고 양질의 일자리와 혁신을 창출하는 기회의 땅으로 도약시킬 것”이라며 “그 과정에서 무엇보다 중요한 것은 이 땅을 삶의 터전으로 삼고 살아가는 도민 여러분의 목소리”라고 밝혔다.

이 대통령은 그러면서 “자리에 함께하셔서 여러분의 이야기를 들려주십시오. 경청하고, 책임 있게 답하며, 실행으로 보여드리겠다”고 했다.

이 대통령이 취임 후 지역에서 타운홀미팅을 여는 것은 광주, 대전, 부산, 강원, 대구, 경기 북부, 충남, 울산, 경남에 이어 이번이 10번째다.

이번 타운홀 미팅의 모집 인원은 전북도민 약 200명이다. 참여하려면 이날 오전 9시부터 23일 낮 12시까지 네이버폼을 통해 하면 된다.