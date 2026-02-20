창간 80주년 경향신문

구로구, 위기가구 신고자 포상금 지원

서울 구로구가 복지 위기가구를 조기 발굴하고 사각지대를 해소하기 위해 '2026년 위기가구 신고자 포상금 지원' 사업을 추진한다고 20일 밝혔다.

다만 위기가구 당사자 및 친족, 신고의무자, 공무원 등은 지급 대상에서 제외된다.

구는 위기가구 신고 활성화를 위해 홍보도 강화한다.

구로구, 위기가구 신고자 포상금 지원

입력 2026.02.20 10:08

수정 2026.02.20 10:09

  • 김은성 기자

위기가구 선정시 1건당 5만원 포상금 지급

위기가구 신고 QR(큐알)코드를 인식하는 모습. 구로구 제공.

위기가구 신고 QR(큐알)코드를 인식하는 모습. 구로구 제공.

서울 구로구가 복지 위기가구를 조기 발굴하고 사각지대를 해소하기 위해 ‘2026년 위기가구 신고자 포상금 지원’ 사업을 추진한다고 20일 밝혔다.

신고 대상은 실직과 폐업 등으로 소득이 없어 생계가 곤란한 가구와 건강 문제로 도움이 필요한 가구, 경제적 어려움 등 위기상황으로 도움이 필요한 가구다.

구로구 주민이라면 누구나 주변에서 어려운 이웃을 발견할 경우 해당 가구의 거주지 동주민센터를 방문하거나 ‘구로구 위기가구 신고톡’을 통해 신고하면 된다.

접수된 위기가구는 주민센터 상담과 현장 방문을 거쳐 사회보장급여 신청·접수, 조사 및 결정 절차를 진행한다. 그 후 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족, 서울형 기초보장 등 복지대상자로 선정될 경우 신고자에게 1건당 5만원의 포상금이 지급된다. 동일 제보자는 연 최대 30만원까지 받을 수 있다.

다만 위기가구 당사자 및 친족, 신고의무자, 공무원 등은 지급 대상에서 제외된다. 구는 위기가구 신고 활성화를 위해 홍보도 강화한다. 지난해 9월 위기가구 신고 큐알(QR)코드를 제작·배포한 구는 올해 큐알(QR)안내판 100개를 추가 제작해 편의점과 약국 등 주민 이용이 많은 생활 시설 출입구에 설치할 계획이다.

구로구 관계자는 “주변의 작은 관심이 위기 가구에게는 큰 힘이 될 수 있다”며 “앞으로도 복지 사각지대 해소를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

댓글