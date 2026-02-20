인천시, 올해 공무원 작년보다 880명 많은 1575명 뽑는다

인천시가 올해 7~9급 지방공무원을 지난해보다 880명 많은 1575명을 뽑는다.

인천시는 오는 7월 신설되는 영종구와 검단구, 제물포구 등 행정체제 개편 등으로 공무원 신규 채용을 지난해 695명보다 125% 늘어난 1575명을 채용한다고 20일 밝혔다.

채용 인원은 7급 11명, 8급 110명, 9급 1436명, 연구사 및 지도사 18명 등이다. 임용 예정 기관별로는 인천시 및 군·구 1508명, 강화군 67명이다.

인천시는 사회적 배려계층의 공직 진출 기회를 확대하기 위해 법정 비율보다 높은 수준으로 구분 모집하기로 했다.

저소득층은 4.1%(법정 2.0%), 기술계 고졸(예정)자는 31.0%(권고 30%) 비율로 별도 선발한다. 또한 국가유공자 등 인천보훈지청 추천 대상자로 시설관리 9급 8명, 운전 9급 9명을 채용할 예정이다.

시험은 상반기와 하반기로 나눠 진행된다. 제1회 임용시험은 3월 23~27일 원서접수를 거쳐 6월 20일 실시한다. 제2회 임용시험은 7월 20~24일 원서접수를 통해 10월 31일 치른다. 원서접수는 인터넷으로만 가능하다.

응시자는 지난 1월 1일 이전부터 최종 면접시험까지 계속 인천에 주소를 두고 있거나, 올해 1월 1일 이전까지 인천에 주민등록상 주소를 둔 기간이 3년 이상이면 가능하다. 다만, 일부 직렬과 강화군 구분 모집의 경우 거주지 요건이 다르므로 공고문을 반드시 확인해야 한다.

시험 세부 일정과 내용은 인천시 시험정보 누리집(incheon.go.kr/gosi)과 지방자치단체 인터넷원서접수센터(local.gosi.go.kr)에서 확인하면 된다.

박광근 인천시 행정국장은 “올해는 인천시가 행정체제를 개편해 2군 9구 체제로 새롭게 출범한다”며 “시험을 안정적이고 공정하게 운영해 우수 인재를 적기에 선발하겠다”고 말했다.