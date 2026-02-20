창간 80주년 경향신문

인천시, 올해 공무원 작년보다 880명 많은 1575명 뽑는다

경향신문

인천시가 올해 7~9급 지방공무원을 지난해보다 880명 많은 1575명을 뽑는다.

시험 세부 일정과 내용은 인천시 시험정보 누리집과 지방자치단체 인터넷원서접수센터에서 확인하면 된다.

박광근 인천시 행정국장은 "올해는 인천시가 행정체제를 개편해 2군 9구 체제로 새롭게 출범한다"며 "시험을 안정적이고 공정하게 운영해 우수 인재를 적기에 선발하겠다"고 말했다.

인천시, 올해 공무원 작년보다 880명 많은 1575명 뽑는다

입력 2026.02.20 10:30

  • 박준철 기자

인천시청 전경. 인천시 제공

인천시청 전경. 인천시 제공

인천시가 올해 7~9급 지방공무원을 지난해보다 880명 많은 1575명을 뽑는다.

인천시는 오는 7월 신설되는 영종구와 검단구, 제물포구 등 행정체제 개편 등으로 공무원 신규 채용을 지난해 695명보다 125% 늘어난 1575명을 채용한다고 20일 밝혔다.

채용 인원은 7급 11명, 8급 110명, 9급 1436명, 연구사 및 지도사 18명 등이다. 임용 예정 기관별로는 인천시 및 군·구 1508명, 강화군 67명이다.

인천시는 사회적 배려계층의 공직 진출 기회를 확대하기 위해 법정 비율보다 높은 수준으로 구분 모집하기로 했다.

저소득층은 4.1%(법정 2.0%), 기술계 고졸(예정)자는 31.0%(권고 30%) 비율로 별도 선발한다. 또한 국가유공자 등 인천보훈지청 추천 대상자로 시설관리 9급 8명, 운전 9급 9명을 채용할 예정이다.

시험은 상반기와 하반기로 나눠 진행된다. 제1회 임용시험은 3월 23~27일 원서접수를 거쳐 6월 20일 실시한다. 제2회 임용시험은 7월 20~24일 원서접수를 통해 10월 31일 치른다. 원서접수는 인터넷으로만 가능하다.

응시자는 지난 1월 1일 이전부터 최종 면접시험까지 계속 인천에 주소를 두고 있거나, 올해 1월 1일 이전까지 인천에 주민등록상 주소를 둔 기간이 3년 이상이면 가능하다. 다만, 일부 직렬과 강화군 구분 모집의 경우 거주지 요건이 다르므로 공고문을 반드시 확인해야 한다.

시험 세부 일정과 내용은 인천시 시험정보 누리집(incheon.go.kr/gosi)과 지방자치단체 인터넷원서접수센터(local.gosi.go.kr)에서 확인하면 된다.

박광근 인천시 행정국장은 “올해는 인천시가 행정체제를 개편해 2군 9구 체제로 새롭게 출범한다”며 “시험을 안정적이고 공정하게 운영해 우수 인재를 적기에 선발하겠다”고 말했다.

