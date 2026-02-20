경북, ‘다자녀가구 지원사업’ 추진···‘큰 집 마련 이자지원’ 첫 시행

경북도는 다자녀 가구의 양육 부담을 덜어주기 위해 다양한 지원사업을 벌인다고 20일 밝혔다.

경북도는 올해 처음으로 ‘큰 집 마련 이자지원 사업’을 추진한다. 이는 세 자녀 이상을 둔 가구를 대상으로 주택 구입에 따른 대출이자를 지원하는 사업이다. 대출 유형과 소득, 자녀 수에 따라 연간 최대 480만원까지 혜택이 주어진다.

전용면적 124㎡ 이하이면서 주택 가액이 9억원 이하인 주택이 지원 대상이다. 부부 합산 연 소득 1억3000만원 이하의 기준도 충족해야 한다. 희망자는 ‘경북도 주거복지시스템’을 통해 다음 달 16일부터 온라인으로 신청 가능하다.

경북도는 2024년 1월 이후 태어난 자녀를 포함, 두 명 이상의 자녀를 둔 가구 중에서 경북지역으로 보금자리를 옮기고 전입 신고까지 마친 경우 최대 40만원의 이사 비용도 지원한다.

지원금에는 이사 용역비 외 부동산 중개수수료가 포함된다. 다음 달 8일부터 ‘정부24 혜택알리미’를 통해 온라인으로 신청할 수 있다.

경북지역 다자녀 가구는 농·수산물 구입 쿠폰도 지원받을 수 있다. 도는 아이 수에 따라 2명 5만원, 3명 7만원, 4명 이상 10만원 상당의 쿠폰을 지원한다.

혜택을 받고자 하는 이는 다음 달 3일부터 ‘경북 저출생극복 통합접수시스템’을 통해 신청하면 된다. 발급된 쿠폰은 경북도 농·특산물 쇼핑몰인 ‘사이소’와 연계된 시·군 단위 상점에서 사용할 수 있다.

이밖에 경북도는 세 자녀 이상 가정에 진료비를 지원하고 다자녀 출산 농가에 도우미를 파견하는 등의 정책도 시행 중이다.

이철우 경북도지사는 “다자녀 가정을 대상으로 한 주거·이사·생활관련 지원 사업은 실제 생활에 도움이 되도록 마련된 제도”라면서 “해당 가정에서는 지원 내용을 꼼꼼히 확인해 적극 활용해 주시기 바란다”고 말했다.